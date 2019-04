Les aléas des négociations des droits obligent Netflix à retirer certains titres de son catalogue. Pour ne plus avoir la mauvaise surprise de voir vos films et séries préférés être retirés du jour au lendemain, voici la liste des contenus qui ne seront plus sur la plateforme en France pour ce mois de mai 2019.

Chaque mois, nous vous proposons de découvrir les contenus qui quittent le catalogue de la plateforme de SVOD, afin de vous éviter de mauvaises surprises, et que vous puissiez encore profiter de certains films et séries avant leur retrait. Pour ce mois de mai, il va falloir dire adieu à beaucoup de films, dont plusieurs avec Uma Thurman (Kill Bill, Pulp Fiction), ainsi que de nombreux documentaires de qualité.

Vous pouvez retrouver ici la liste les contenus qui ont quitté le catalogue Netflix France en juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars et avril.

Chaque mois, nous dressons aussi la liste des nouveautés qui arrivent sur Netflix France. Depuis le mois de mai 2018, nous avons choisi d’opérer une sélection éditorialisée par la rédaction de Numerama, au vu du trop grand nombre de nouveaux films, séries et documentaires mis en ligne mensuellement.

Pour rappel, ces départs sont liés aux droits de diffusion signés par la plateforme avec les ayants droits, et doivent donc être renégociés ou renouvelés au bout d’un certain temps. Certains contenus retirés pourront revenir plus tard dans le catalogue.

Voici les contenus que vous ne pourrez bientôt plus consulter, ainsi que la date de leur disparition du catalogue.

Séries Séries

Elementary (Saisons 1 à 5) – 8 mai

🕵🏻‍♂️

Modern Family (Saison 7) – 31 mai

Même si Modern Family est devenue relativement redondante, la série a quand même été, par moments, très drôle. Profitez-en.

Films Films

8 Miles – 8 mai

Le film sur la vie du rappeur Eminem a 17 ans. Voilà on vous laisse avec ça.

Public Enemies – 8 mai

Le film de 2009 revient sur le parcours du bandit John Dillinger et des évolutions des techniques du FBI pour améliorer leurs capacités d’enquêtes.

ParaNorman – 8 mai

Non, ce n’est pas un film sur le youtubeur. Ouf.

Notorious – 10 mai

Paranormal Activity : The Marked Ones – 13 mai

Sympa ces nouveaux filtres Snapchat qui font les yeux tout noirs !

MegaMind – 14 mai

The Diary of a Teenage Girl – 20 mai

Le film indépendant sur l’épanouissement d’une jeune femme a reçu beaucoup de critiques positives à sa sortie en 2015.

The Imitation Game – 27 mai

Une superbe performance de Benedict Cucumber !

Kill Bill (Volumes 1 & 2) – 31 mai

« C’est tuer, ou être tuée. »

Spy Kids (Volumes 1, 2 et 3) – 31 mai

Les meilleurs films d’espionnages, tout simplement.

Pulp Fiction – 31 mai

Avant d’être un mème, John Travolta était un acteur ! Eh oui.

The Artist – 31 mai

Le film conçu pour gagné des Oscars a gagné cinq Oscars en 2012.

Documentaires Documentaires

Bowie : The Man who Changed the World – 14 mai

L’excellent documentaire retrace la vie de l’homme qui a changé le monde.

Inside Russia’s Toughest Prisons – 14 mai

Le documentaire poignant de National Geographic permet de plonger dans les prisons russes qui hébergent les pires prisonniers, dans les pires conditions de vie.

Cocaine Wars, saison 1 – 14 mai

Un autre très bon documentaire de National Geographic.

Emmanuel Macron : Les coulisses d’une victoire – 17 mai

Ce documentaire avait été diffusé sur TF1 au lendemain de la victoire d’Emmanuel Macron à la présidence de la République. Il s’agit d’une immersion impressionnante — et très peu nuancée — aux côtés du candidat Macron.

One Direction : This is Us – 31 mai

Si vous voulez comprendre le phénomène des « 1D », ce documentaire est idéal. Si ça ne vous intéresse pas, et bien, ne le regardez pas. Pas la peine de rager sur l’effondrement de la civilisation et le la Grande Culture.