L'ultime saison de Game of Thrones est en cours de diffusion. Qui du casting va y rester ? Un algorithme a fait ses prédictions.

Pour qui suit Game of Thrones, les morts sont monnaie courante, y compris chez les têtes d’affiche. C’est d’ailleurs ce qui fait aussi le charme de la série télévisée : aucun personnage n’est véritablement à l’abri. Il y a donc à chaque visionnage d’un nouvel épisode une incertitude systématique : est-ce que le casting sera encore le même au moment du générique de fin ?

Cette menace permanente qui pèse sur le destin de chaque héros alimente bien sûr les discussions de tous les passionnés depuis que Game of Thrones est diffusé à la TV — et avant, pour celles et ceux qui ont lu les romans de George R. R . Martin. Mais c’est aussi un terrain d’exercice amusant pour travailler sur l’intelligence artificielle (IA) : tenter de prédire les futurs morts en fonction de ce qui s’est passé avant.

Mais avant d’aller plus loin, une mise en garde : les lignes qui suivent révèleront des éléments de l’intrigue que vous ne connaissez peut-être pas encore.

A song of Ice and Data

A Song of Ice and Data Le projet existe en fait depuis 2016 — nous en avions parlé à l’époque. C’était l’année de la saison six. Avec la diffusion de la huitième et ultime saison de Game of Thrones, quelles sont les nouvelles prédictions de l’algorithme ?

C’est ce que tente de faire le projet A Song of Ice and Data — nom choisi en référence au titre original de la saga littéraire du Trône de fer en anglais, A Song of Ice and Fire (Un Chant de glace et de feu).

Pour cela, la plateforme utilise l’apprentissage automatique, qui est une discipline de l’IA, mais aussi du calcul de probabilités hypothétiques (grâce à la méthode de l’inférence bayésienne) et de l’extraction de données provenant non pas des romans ou de la série TV directement, mais de deux encyclopédies communautaires tenues par les fans, le wiki de The Ice and Fire et le wiki de Game of Thrones.

Ces deux sites « sont probablement les meilleures ressources qui résument l’information des cinq livres et des huit saisons sur chacun des ~2000 personnages. Pour chaque personnage, nous avons extrait des informations du wiki pour savoir si le personnage est mort ou non. Nous avons également extrait d’autres informations (c’est-à-dire des traits) qui décrivent un personnage », est-il expliqué.

La longévité supposée de chaque personnage est basée sur l’examen des relations entre les différents traits caractérisant chaque personnage : est-ce un homme une femme ? Un personnage important ou non ? À qui est-il lié ? À quel royaume appartient-il ? Est-il marié ? À qui ? Quelles sont ces aventures amoureuses ? Ses titres ? Chacun de ces traits, et bien d’autres, peut augmenter ou diminuer les risques de décès.

Tout ceci entre ensuite dans une formule de survivabilité. La méthodologie est précisée sur le site.

Ceux qui pourraient mourir

Que suggère l’algorithme de la plateforme ? D’après ses estimations statistiques, le personnage qui a actuellement le plus de chance de mourir au cours de la saison 8 est… Bronn. Le mercenaire qui n’a que l’appât du gain comme horizon a été missionné par Cersei pour tuer ses deux frères, Jaime et Tyrion, si jamais ils survivent à la guerre qui se profile au nord.

Le site juge la probabilité de son décès à 93,5 %.

En deuxième position, à 80,3 %, se trouve Gregor Clegane, dit La Montagne. Celui-ci se trouve pourtant assez loin des conflits en cours, puisqu’il occupe le poste de garde de corps de Cersei à Port-Réal. Mais ce job pourrait bien lui coûter la vie si jamais les choses se gâtent à la capitale. Cela étant dit, d’aucuns pourront toujours arguer que Gregor est déjà, d’une certaine façon, mort à l’intérieur.

Troisième personnage à avoir un haut degré de probabilité d’y rester : Sansa Stark. Le site prédit qu’elle y restera à 73,3 %. L’actuelle souveraine de Winterfell n’est pas censée être en première ligne dans la guerre qui s’annonce contre les Marcheurs Blancs, même elle est toutefois dans un château encerclé. En outre, ce n’est pas une combattante et ses relations avec Daenerys Targaryen sont assez fraîches.

A Song of Ice and Data complète son top cinq avec deux autres noms, mais pour qui les probabilités de décès dans la saison 8 sont plus partagées : Bran Stark (ou n’est-ce pas plutôt la corneille à trois yeux ?), à 57,8 %, et Sandor Clegane, dit Le Limier, à 47,5 %. Bran Stark est actuellement la cible prioritaire du Roi de la Nuit, tandis que Sandor pourrait périr au combat.

À l’inverse, les estimations statistiques du projet considèrent que cinq personnages ont de très grandes choses de survivre — sauf si le Roi de la Nuit gagne la partie, dévaste Westeros et plonge le reste du monde dans les ténèbres, bien sûr. En tête se trouve Daenerys Targaryen. Sa probabilité de mourir est inférieure à 1 % (0,9 % pour être exact). L’appui de deux dragons aidera certainement.

Suivent ensuite Tyrion Lannister (2,5 %), Varys (3,2 %), Samwell Tarly (3,3 %) et Jaime Lannister (4 %). Malgré leurs faibles dispositions au combat, ils devraient s’en tirer. Après tout, ils ont bien réussi à survivre jusqu’à présent et à traverser bien des dangers. Même Jaime : certes, il a été estropié et n’a plus l’habilité d’autrefois, mais il reste un épéiste assez redoutable. Et Brienne veille.

L’adieu aux personnages

Le double classement proposé par A Song of Ice and Data risque toutefois de bouger de façon très significative dans la nuit du 28 au 29 avril, car le premier climax de la saison huit aura lieu : ce sera la bataille de Winterfell, dans laquelle beaucoup de personnages seront engagés d’une façon ou d’une autre. Et au regard de la façon dont l’épisode 2 a été construit, on peut s’attendre à des morts en nombre.

En effet, lors de cette veillée d’armes, prélude à la bataille et à l’arrivée de la mort implacable, tous les héros ont passé leurs derniers moments les uns avec les autres, avec leurs amis, leur amour, leur famille, leurs compagnons d’infortune. Car ça sera peut-être leur dernière nuit. Ils ont bu, chanté, discuté, couché, échangé des regards. L’ascenseur émotionnel vient d’être placé tout en haut.

Gare à la chute dimanche prochain.

Crédit photo de la une : HBO Signaler une erreur dans le texte