La huitième et dernière saison de Game of Thrones approche et nombreux sont ceux qui la téléchargeront illégalement, notamment en torrent. Le pratique est cependant très risquée, comme le prouve un rapport de sécurité de la firme Kaspersky.

La série Game of Thrones serait-elle une menace pour votre ordinateur ? C’est la question que l’on se pose en lisant le rapport Game of Threats publié par la société de sécurité Kaspersky Lab. Le dossier date du 1er avril, mais son contenu n’a rien d’une blague : le piratage du feuilleton d’HBO est très risqué.

Pour arriver à ce constat, la firme a étudié les téléchargements illégaux des fichiers torrents de 31 séries (les plus populaires selon les estimations de sites comme IMDb) en utilisant sa « base de données de menaces. » Résultat : les aventures des Stark sont à l’origine du plus de virus téléchargés de la sélection. Selon Kaspersky Lab, « 126 340 personnes ont été touchées par un virus lié à une série télé. Game of Thrones représente 17 % des contenus infectés avec 20 934 utilisateurs attaqués. »

Une saison 8 à haut risque

Une autre observation de Kaspersky Lab est plus optimiste sur la situation globale : « En 2017, 188 769 utilisateurs ont été touchés par des virus (liés aux séries). » Un tiers de personnes en moins ont donc vu leur ordinateur être infecté en 2018. Un bilan positif, mais qui souligne encore plus à quel point le téléchargement de la saison 8 de Game of Thrones sera risqué. Alors que les « infections » sont en baisse, les virus liés à la série ont tout de même touché près de 21 000 personnes sans qu’un seul épisode ne soit diffusé depuis août 2017. Avec une dernière saison qui fait beaucoup parler d’elle, le nombre de torrents infectés va décupler, tout comme le nombre de victimes des différents logiciels malveillants.

Télécharger illégalement Game of Thrones se fera donc aux risques et périls de chaque utilisateur. Attention également à ceux qui ne sont pas intéressés par l’adaptation duTrône de Fer : les torrents d’autres séries sont régulièrement infectés. L’étude de Kaspersky Lab indique notamment qu’en 2018, « les virus liés à The Walkind Dead ont touché 18 794 utilisateurs et ceux liés à Arrow ont attaqué 12 163 personnes. »