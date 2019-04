Sega va sortir sa Mega Drive Mini le 19 septembre 2019. Soit quelques mois après l'échec de la PlayStation Classic.

La Mega Drive Mini sortira le 19 septembre 2019, a annoncé Sega dans un communiqué envoyé à la presse le 30 mars. Elle reprendra les arguments de la NES Classic Mini, de la SNES Classic Mini et de la PlayStation Classic : il s’agit d’une réplique miniature de la console iconique avec un catalogue de jeux préinstallés. Elle sera vendue 79,99 euros.

Plug-and-play (il y aura tout ce qu’il faut dans la boîte pour jouer), la Mega Drive Mini sera livrée avec deux manettes à trois boutons et 40 jeux. Dix ont déjà été confirmés : Sonic the Hedgehog, Ecco the Dolphin, Castlevania : Bloodlines,Space Harrier 2, Shining Force, Dr. Robotnik’s Mean Bean Machine, ToeJam & Earl, Comix Zone, Altered Beast et Gunstar Heroes.

Néanmoins, on ne peut s’empêcher de penser qu’il est sans doute un peu tard pour cette Mega Drive Mini, d’abord prévue pour 2018.

La fin des consoles mini ?

L’échec de la PlayStation Classic, bradée à l’heure où nous écrivons ces lignes, a peut-être sonné le glas des consoles minis. Et, bien que basée sur une console culte, on ne voit pas comment cette nouvelle Mega Drive pourrait rectifier le tir. De toute évidence, Sega souhaite reproduire le succès de la NES Classic Mini et de la SNES Classic Mini, qui ont connu des ruptures de stock et lancé une mode qui paraît désormais passée.

Cette Mega Drive Mini pourrait d’ailleurs être la dernière représentante du segment puisque Nintendo a affirmé qu’il n’y a pas de Nintendo 64 Classic Mini en développement. En prime, on imagine mal Sony re-tenter l’expérience avec une PlayStation 2 Classic. Du côté de Microsoft, on n’a jamais entendu parler d’une renaissance de la première Xbox, qui existe aujourd’hui grâce à un positionnement très affirmé sur la rétrocompatibilité.

