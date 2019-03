Apple a dévoilé Apple Arcade, une ludothèque accessible grâce à un abonnement. Avec ce nouveau service, la firme promet une centaine de jeux exclusifs. Voici ce qu'il faut attendre.

La conférence d’Apple le 25 mars 2019 tournait principalement autour de l’officialisation de Apple TV+, mais la firme de Tim Cook ne s’est pas arrêtée là. Elle a également annoncé l’arrivée cet automne de Apple Arcade, une bibliothèque de jeux vidéo accessible via un abonnement. Dans sa présentation, Apple a promis plus de 100 jeux exclusifs avec son nouveau service, mais voici ce que l’on peut en attendre pour son lancement.

Des licences qui font leur retour

Qui dit « 100 jeux exclusifs » ne veut pas dire que toutes les productions accessibles seront originales. L’offre d’Apple comporte ainsi quelques licences connues et déjà exploitées. On pense notamment à Sonic Racing (Sega), le jeu de course concurrent de Mario Kart qui utilise l’univers du hérisson bleu. Apple Arcade marque également le retour d’une licence d’anticipation longtemps oublié avec Beyond a Steel Sky. Développé par Revolution Software, ce jeu est la suite de Beneath a Steel Sky, un point-and-click sortie en 1994.

Le second épisode du jeu d’action-aventure Oceanhorn, nommé Knights of the Lost Realm, sera également de la partie et promet une aventure très colorée. Le service de Google accueillera également Lego Brawl, le nouveau jeu tiré des plus célèbres briques du monde. Il proposera des affrontements entre joueurs à la Super Smash Bros, avec la construction d’objets en plus.

Les autres jeux annoncés

En plus du retour de certaines licences, voici les jeux déjà annoncés sur la plateforme d’Apple :

Hot Lava : Un jeu de plateforme développé par Klei Entertainment (Don’t Starve). Il s’agit d’une version très réaliste du jeu d’enfant consistant à évoluer sans jamais toucher le sol.

: Un jeu de plateforme développé par Klei Entertainment (Don’t Starve). Il s’agit d’une version très réaliste du jeu d’enfant consistant à évoluer sans jamais toucher le sol. Where Cards Fall : Un jeu de puzzle à base de cartes et de plateformes développé par Snowman (Alto’s Adventure)

: Un jeu de puzzle à base de cartes et de plateformes développé par Snowman (Alto’s Adventure) The Pathless : Un jeu d’action-aventure avec des combats à l’arc dans un mode fantastique. Il est développé par Annapurna Interactive (Abzû).

: Un jeu d’action-aventure avec des combats à l’arc dans un mode fantastique. Il est développé par Annapurna Interactive (Abzû). Protection : First Light : Un jeu de plateforme en 2D développé par Blowfish Studios (Morphite) qui fait penser à Limbo.

Fantasian : Créé par Hironobu Sakaguchi, le papa de la saga Final Fantasy, et sa société Mistwalker, on ne sait presque rien de ce jeu. Sakaguchi le décrit simplement comme « un jeu qui ne devrait pas exister. »

: Créé par Hironobu Sakaguchi, le papa de la saga Final Fantasy, et sa société Mistwalker, on ne sait presque rien de ce jeu. Sakaguchi le décrit simplement comme « un jeu qui ne devrait pas exister. » Lifelike : Développé par Kunabi Brothers (Frost), ce jeu montre le déplacement d’animaux semblables à des poissons. On ne connait pas encore le but du jeu, mais ses créateurs souhaitent qu’il ait « un effet relaxant sur le joueur. »

: Développé par Kunabi Brothers (Frost), ce jeu montre le déplacement d’animaux semblables à des poissons. On ne connait pas encore le but du jeu, mais ses créateurs souhaitent qu’il ait « un effet relaxant sur le joueur. » Overland : Un jeu de stratégie prenant la forme d’un road-trip au milieu d’un univers post-apocalyptique. Il est développé par le studio Finji (Night in the Woods).

En plus de ces jeux, Apple a révélé son partenariat avec une trentaine de studios, parmi lesquels quelques gros noms comme Disney, Devolver (Hotline Miami), Konami (Metal Gear Solid) et Platinium Games (Nier : Automata).