Un mystérieux objet est apparu dans Apex Legends. Il pourrait appartenir au futur personnage.

Lancé il y a quelques semaines, Apex Legends connaît un succès fulgurant. Dorénavant, les joueurs attendent non sans impatience le lancement de la première saison, qui ajoutera du contenu et des éléments cosmétiques à débloquer. En attendant, Respawn Entertainment semble faire du teasing… à la Fortnite.

En effet, plusieurs joueurs se sont rendus compte que des tremplins étaient apparus dans une zone de la carte (une fois au sol, ils permettent de bondir vers des hauteurs vertigineuses). Ils seraient attribuables à l’attaque ultime de Octane, qui serait le prochain héros à rejoindre le casting. On peut penser qu’il sera intégré en même temps que la saison 1.

Jump Pads have been spotted on Kings Canyon. They could belong to Octane.. 👀 (via @Intellectvsigno)pic.twitter.com/nbBWjjDCFe — ApexUpdate – News & Leaks (@ApexUpdate) March 15, 2019

Du teasing à la Fortnite

Les observateurs du marché des Battle Royale, où Fortnite et Apex Legends se chamaillent avec des gros chiffres, remarqueront que Respawn Entertainment emploie des leviers utilisés par Epic Games pour réveiller sa communauté. Dans Fortnite, on a souvent vu des éléments être petit à petit intégrés à la carte jusqu’à provoquer un gros chamboulement (correspondant au passage à une nouvelle saison).

Là, le principe est similaire : on injecte un petit détail susceptible d’être vu par les plus assidus et, surtout, d’être discuté dans les forums pour faire naître des théories et confirmer/infirmer des leaks. Bien sûr, cet outil de communication marche du tonnerre et garde les fans en haleine. C’est cette narration autour d’un Battle Royale, genre qui ne se prête pas vraiment à un scénario, qui a été l’une des clefs du succès d’Epic Games avec son titre phare.

Sur Reddit, Respawn Entertainment a d’ailleurs répondu avec un émoji très explicite (😏) au moment d’évoquer le sujet. Une preuve que le studio s’amuse avec les joueuses et les joueurs et prépare bel et bien des nouveautés pour Apex Legends, amené à rythmer cette année 2019 avec des fuites et du teasing, comme Fortnite a pu le faire dès 2018.