Face à la vague de rumeurs et de révélations plus ou moins crédibles autour d'Apex Legends, Respawn Entertainment a essayé d'appeler la communauté au calme.

Ces derniers jours, la communauté Apex Legends s’est enflammée autour de nombreuses « révélations ». Nouveaux personnages, arrivée du Battle Pass ou nouvelles armes, tout y est passé. Respawn Entertainment a enfin réagi et tenté de reprendre le contrôle de sa communication. Un porte-parole de l’équipe a pris la parole sur Reddit le 12 mars pour enjoindre les joueurs et joueuses à « traiter toutes les informations comme des rumeurs », avant de promettre que « les véritables infos viendront du studio. »

Beaucoup de rumeurs entourent le jeu, mais deux thèmes sont régulièrement abordés : les futures « légendes » et le Battle Pass. Dans le premier cas, un post Reddit montre pas moins de dix personnages qui auraient été découverts dans les données du jeu. Leurs designs, 2D et 3D, correspondent bien à Apex Legends, mais un artiste motivé aurait pu les créer de toute pièce. Pour ce qui est du Battle Pass, trois questions se posent : quels contenus permettra-t-il d’obtenir ? Quel sera son prix ? Quand sortira-t-il ?

L’erreur de trop

Jusqu’ici, Respawn ne faisait pas attention aux rumeurs, sans doute pour éviter de leur donner du crédit. Cela a changé le 12 mars lorsque la page de Apex Legends sur Origin a été mise à jour accidentellement. Pendant quelques minutes, une annonce donnait le prix du Battle Pass (950 pièces Apex, donc 9,50 euros), mais aussi le nom et le design d’une nouvelle « légende » : Octane. Ce personnage fait justement partie des dix découverts dans les fichiers du jeu, ce qui donne une légitimité nouvelle aux rumeurs. Si la mise à jour a été annulée, on peut toujours trouver l’image utilisée dans les fichiers d’Origin.

Mieux vaut tout de même rester prudent. Comme le dit Respawn dans son billet sur Reddit : « On sait que c’est drôle de déterrer des données et de parler de ce que l’on trouve, mais ce n’est pas une source fiable. Certains éléments sont vieux ou ont été abandonnés. » Cela n’empêchera pas les joueurs de spéculer. Respawn promet « des détails sur la saison 1, le Battle Pass et la prochaine Légende très bientôt », sans plus de précision.