Une nouvelle version de la Xbox One pourrait sortir en mai. Elle serait dépourvue d'un lecteur Blu-ray.

S’il se murmure que Microsoft pourrait frapper un grand coup à l’E3 2019 en levant le voile sur sa prochaine génération de consoles, il devrait également offrir une fin de vie dorée à la Xbox One. Selon une indiscrétion partagée par Windows Central le 5 mars 2019, la multinationale lancerait une Xbox One S All-Digital Edition dès le mois de mai.

La particularité de cette nouvelle version tiendrait dans l’absence de lecteur de disque. Pour jouer, il faudra donc passer par les copies numériques, disponibles à l’achat sur le marché Xbox ou par abonnement grâce au Xbox Game Pass.

Un Cheval de Troie pour le Xbox Game Pass

La Xbox One S All-Digital Edition permettrait à Microsoft de vendre sa console à un prix défiant toute concurrence, malgré la perte d’un argument phare (le lecteur Blu-ray UHD pour lire des films avec la meilleure qualité possible). Aujourd’hui, une Xbox One S se monnaie entre 200 et 300 euros en fonction des packs et des promotions. On peut penser que la Xbox One S All-Digital Edition abaisserait le tarif aux alentours des 150 euros.

Mais la Xbox One S All-Digital Edition apparaît surtout comme une aubaine pour donner un coup de boost au Xbox Game Pass, service facturé 9,99 euros par mois et permettant d’accéder à une bibliothèque de jeux (y compris les exclusivités dès leur jour de sortie). Il représente l’avenir de la branche gaming de Microsoft, car amené à être disponible sur un maximum de plateformes (meilleur exemple : la Nintendo Switch).

Avec un tel produit, la firme de Redmond s’adresserait à celles et ceux qui disposent d’une connexion internet suffisamment solide pour télécharger des contenus rapidement. En ce sens, la Xbox One S All-Digital Edition est aussi un moyen de tester le marché, l’une des futures Xbox étant susceptible d’épouser ce format 100 % dématérialisé.

Joint par Numerama, Microsoft n’est pas encore revenu vers nous.

