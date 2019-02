Les joueurs de Fortnite qui précommandent un Samsung Galaxy S10 Plus auront un skin exclusif. Guide et mise en gzrde.

En 2018, Samsung avait marqué les esprits avec une annonce forte : un skin Fortnite exclusif offert à tous les possesseurs d’un Galaxy Note 9. En pleine ascension du Battle Royale d’Epic Games, il s’agissait clairement d’une arme de communication redoutable, surtout pour un public qui adore se démarquer en jeu. Pour Epic, c’était aussi une aubaine, le business model de Fortnite reposant exclusivement sur ces achats cosmétiques.

En 2019, Samsung réitère l’opération Fortnite avec le Galaxy S10. La marque coréenne va proposer un skin exclusif, mais en limitant cette fois-ci son obtention à celles et ceux qui précommandent un Galaxy S10 Plus, à savoir la version la plus onéreuse du smartphone qui a été pensée pour le gaming. Le skin représente un membre du groupe de K-pop iKon, Jung Chan-woo. Il s’agit du plus jeune membre du groupe et ce skin devrait sans mal trouver son audience dans les pays asiatiques et parmi les fans du genre partout dans le monde — Samsung a d’ailleurs aussi prévu un événement gaming autour du Galaxy S10, avec Chan-woo et le streamer Ninja.

Débloquer le skin Comment débloquer le skin exclusif Galaxy S10 Plus

Comme Samsung a promis un événement Fortnite le 16 mars, le constructeur est resté évasif sur la méthode de déblocage du skin lors de la conférence — tout juste sait-on qu’il faut acheter le smartphone qui le débloque. Si l’on se base sur le processus de l’an passé, les étapes seront les suivantes :

Acheter un Galaxy S10 Plus en précommande à partir 1 009 €

Recevoir le smartphone (ce ne sera pas un coupon envoyé à la commande)

Installer Fortnite dans le magasin Galaxy Apps

Se connecter avec son compte Epic Games

Valider avec un challenge en jeu (sur le Note 9, c’était jouer à 3 parties)

Nous attendons une réponse de Samsung pour savoir si le processus sera similaire sur le Galaxy S10 Plus.

Mise en garde Les choses à ne pas faire

En 2018, le processus de déblocage du skin exclusif avait entraîné un public, souvent jeune, à des comportements numériques loin d’être sain. Par exemple, nos confrères de FrAndroid nous ont confirmé avoir reçu des dizaines de messages privés sur Twitter et sur YouTube leur donnant identifiant et mot de passe en clair de comptes Fortnite à ajouter sur leur Galaxy Note 9 de prêt, afin de débloquer le skin.

On imagine que ce ne sont pas les seuls à avoir été contactés et il aurait été très facile pour n’importe quelle personne malintentionnée de monter un petit scam pour capter les comptes de joueurs. Si le vol d’un compte Fortnite n’est pas dramatique, il faut savoir que rares sont les personnes à utiliser plusieurs mots de passe et il est possible que le sésame ainsi obtenu puisse servir sur des tas d’autres comptes. Peu de temps après l’annonce, Samsung et Epic avaient ajusté le déblocage du skin — notamment parce que des joueurs prenaient aussi d’assaut les modèles de démonstration des enseignes de grande distribution.

Cette année, le processus risque d’être moins complexe à garder sécurisé, mais il n’est jamais mauvais de rappeler quelques principes :

Ne donnez pas l’identifiant et votre mot de passe d’un compte Fortnite à qui que ce soit, même à des personnes en qui vous avez confiance. Si demain, on découvre une faille sur Twitter ou dans les messages YouTube et que vos messages sont exposés, qu’importe que leur destinataire original ait été FrAndroid, Numerama ou votre grande sœur : tout le monde y aura accès.

d’un compte Fortnite à qui que ce soit, même à des personnes en qui vous avez confiance. Si demain, on découvre une faille sur Twitter ou dans les messages YouTube et que vos messages sont exposés, qu’importe que leur destinataire original ait été FrAndroid, Numerama ou votre grande sœur : tout le monde y aura accès. Ne vous faites pas avoir par des personnes qui profiteraient de l’exclusivité pour prendre le contrôle de votre compte ou pour vous vendre l’accès à leur skin exclusif. Rien ne dit que vous aurez la possibilité de débloquer ce skin sur votre compte ou que Epic ne supprimera pas les skins des personnes les ayant obtenus frauduleusement.

