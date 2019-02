De nouveaux programmes originaux, des séries cultes, des acquisitions : voici le programme des nouveautés qui viennent compléter le catalogue Amazon Prime Video, la plateforme de vidéo à la demande par abonnement du géant du e-commerce, en février 2019 pour la France.

Chaque mois, le catalogue d’Amazon Prime Video devient de plus en plus intéressant. Face à Netflix et son plan d’attaque à coup de dizaines de nouveaux programmes originaux, la plateforme de SVOD d’Amazon a du mal à faire le poids. Mais peu à peu, elle se construit un catalogue de qualité, notamment grâce à exclusivités mais aussi des séries cultes qui rapportent beaucoup d’audience, comme The Office, How I Met Your Mother ou encore Dawson.

Nous avons donc décidé, comme nous le faisons déjà pour Netflix depuis près d’un an, de vous partagez la sélection de Numerama des meilleurs contenus qui arrivent, chaque mois, sur Amazon Prime Video en France.

Ce mois de février, la plateforme dévoile un nouveau film qu’il sera seul à diffuser en France, The Old Man & The Gun, avec un parterre de stars assez impressionnant pour se faire remarquer.

L’abonnement Amazon Prime Video est contenu dans l’abonnement Amazon Prime (49 euros par an), qui donne notamment accès à des conditions de livraison plus avantageuses.

Séries

30 Rock, saison 1 à 7 — 1er février

Avant de superviser Umbreakable Kimmy Schmidt, Tina Fey était à la tête de sa série 30 Rock, un concentré de blagues qui fusent et de personnages déjantés. À binge-watcher sans modération.

The Exorcist, saison 2 — 1er février

The Expanse, saison 1 à 3 — 8 février

La saison 3 de la série de science-fiction sera diffusée en exclusivité sur Amazon Prime Video, Les deux autres sont aussi disponibles.

Les Agents du S.H.I.E.L.D, saison 1 à 4 – 25 février

La série de super-héros en est à sa cinquième saison sur ABC, mais les quatre premières vont rejoindre le catalogue d’Amazon Prime Video France.

Films

The Old Man & The Gun — 1er février

Robert Redford, Casey Affleck, Danny Glover, Tika Sumpter, Tom Walts… Difficile d’imaginer un casting plus stylé pour ce film original sur un gentleman cambrioleur. Amazon a décroché les droits de diffusion exclusifs en France.

Jurassic Park — 1er février

GRAOU

Jurassic Park, le monde perdu — 1er février

GRAOU GRAOU

Jurassic Park III — 1er février

GRAOU GRAOU GRAOU

The Wife — 22 février

« J’ai créé un roi », assène Glenn Close dans ce long-métrage puissant qui montre les dessous d’un couple dont le mari écrivain mondialement reconnu a profité des talents de sa femme pour briller culturellement et socialement.

Documentaires

Lorena — 15 février

Lorena est une série documentaire qui revient sur l’histoire de Lorena Bobbitt, une anonymee qui avait fait les gros titres des magazines pour avoir découpé le pénis de son compagnon, et montre comment la couverture médiatique a contribué à occulter la version de la jeune femme ainsi que les abus qu’elle a subi au sein de son couple.

