Amazon serait en train de travailler sur une plateforme de jeux vidéo reprenant le modèle de Netflix.

Il ne manquait plus que lui : dans le sillage de Microsoft et Google — et en attendant éventuellement Apple –, Amazon serait en train de travailler sur une plateforme de streaming pour le jeu vidéo avec un business model à la Netflix. Cette rumeur a été partagée par The Information le 10 janvier 2019 et appuyée par plusieurs annonces de postes à pourvoir. L’une d’entre elle mentionne « une activité liée aux jeux AAA non annoncée ».

Citant deux sources, notre confrère évoque un service qui permettrait de jouer sans besoin de télécharger quoi que ce soit. Il pourrait être lancé en 2020. On rappelle qu’Amazon a déjà sa plateforme de SVOD pour les séries et les films, Amazon Prime Video.

Amazon veut marcher sur les plates bandes de Google et Microsoft

L’envie d’Amazon de lancer un Netflix du jeu vidéo n’a rien d’étonnant. D’ailleurs, le géant de la distribution paraît déjà en retard face à la concurrence. D’un côté, Microsoft est déjà bien installé sur le marché avec sa marque Xbox et son abonnement Game Pass (pour l’heure basé sur des téléchargements). De l’autre, Google a déjà prouvé que son Project Stream, fonctionnant avec un simple navigateur web, est crédible.

Mais Amazon pourra capitaliser sur les enseignements qu’il tire avec sa plateforme Prime Video pour lancer un Prime Game ( ?) dans les meilleures conditions. Il aura aussi la possibilité d’envisager des synergies avec Twitch, qui permet à tout un chacun de streamer ses parties (comme Microsoft avec Mixer).

En matière de cloud gaming, Sony en propose déjà avec son service PlayStation Now, disponible sur PC et PlayStation 4. La startup française Blade, pour sa part, va un peu plus loin avec Shadow, un PC dans les nuages accessible depuis une application.

