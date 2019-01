Marie Turcan - il y a 1 heure Pop culture

Deux petits clips de « coulisses » produits par la plateforme américaine montrent combien créer le toute premier épisode interactif pour adulte sur Netflix ressemblait à un « Rubik's Cube » géant. Numerama vous permet d'être parmi les premiers à voir ces deux vidéos.

Que l’épisode interactif ait séduit ou déçu les fans de la série, il y a une chose que personne ne peut nier à propos de Bandersnatch de Black Mirror : un travail considérable a été abattu pour réussir à le créer de toutes pièces. L’épisode, mis en ligne ce 28 décembre, permet aux spectateurs de choisir certaines intrigues, et dispose d’une douzaine de fins différentes.

Dans deux vidéos mises en ligne par Netflix, la plateforme de vidéo à la demande par abonnement (SVOD) qui détient les droits exclusifs de la série anglaise a dévoilé quelques détails sur les coulisses de la création de cet épisode unique. Numerama vous les présente en avant-première, pendant une petite heure, ce 3 janvier 2018.

Un Rubik’s Cube géant

« À plusieurs moment, je me suis dit que c’était de la folie », y décrit Charlie Brooker, le créateur de la série, qui a développé ce projet d’épisode aux côtés de la productrice Annabel Jones. Elle non plus n’est pas avare en superlatifs : « Je me souviens, au milieu du premier jour de tournage, d’avoir littéralement déchiré la feuille de route et de m’être dit : ‘bon, il va falloir qu’on fasse ça d’une toutte autre manière’. »

« C’est comme résoudre un Rubik’s Cube, mais dans votre tête », décrit Charlie Brooker, qui mentionne également la difficulté pour les acteurs de se souvenir de quelle intrigue — parfois quasiment identiques — ils sont en train de tourner.

« Une partie de ce qui rend ce travail à Netflix si stimulant, c’est constamment réinventer la télévision sur internet » se réjouit Todd Yellin, vice-président et figure emblématique de l’entreprise. Il fait peu de doute que Netflix va continuer à développer ce genre de concept, même si pour l’instant la plateforme n’a pas annoncé d’autres projets de ce type.