Quelques jours après la sortie du film Bird Box sur Netflix, dans lequel on suit les péripéties d'une famille aux yeux bandés, un challenge est né sur les réseaux sociaux. Netflix a dû mettre en garde les internautes.

Dans le film Bird Box, sorti sur Netflix fin 2018, l’actrice Sandra Bullock a constamment les yeux bandés. Ce scénario a inspiré de nombreux internautes, qui se sont mis à réaliser des challenges dans lesquels ils ne voient plus rien. Le phénomène est tel que Netflix a (vraiment) dû mettre en garde contre la dangerosité de cette pratique, dans un tweet daté du mercredi 2 janvier.

« Je ne peux pas croire que j’ai à dire ça », écrit le community manager de Netflix US « Mais : S’IL VOUS PLAIT NE VOUS BLESSEZ PAS À CAUSE DU BIRD BOX CHALLENGE. » Il poursuit : « Nous ne savons pas comment tout ça a commencé, et nous apprécions votre enthousiasme, mais nous avons juste un vœu pour 2019, et c’est que vous ne finissiez pas à l’hôpital à cause d’un meme. »

Can’t believe I have to say this, but : PLEASE DO NOT HURT YOURSELVES WITH THIS BIRD BOX CHALLENGE. We don’t know how this started, and we appreciate the love, but Boy and Girl have just one wish for 2019 and it is that you not end up in the hospital due to memes.

— Netflix US (@netflix) January 2, 2019