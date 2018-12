Netflix a sorti en cette fin d'année un épisode surprise de la série Black Mirror. En conséquence, la saison 5 a pris du retard.

L’épisode surprise de Black Mirror, Bandersnatch, vous a mis l’eau à la bouche, et vous attendez déjà avec impatience la saison 5 de la série ? Il va falloir prendre sur vous… Dans une interview donnée au Hollywood Reporter le 29 décembre, la productrice Annabel Jones a annoncé qu’elle aurait du retard.

L’épisode surprise de Noël Bandersnatch est sorti sur Netflix dans la nuit du jeudi 27 au vendredi 28 décembre. Il ne s’agit pas d’un épisode tout à fait comme les autres, puisqu’il est interactif, et fonctionne comme un petit film « dont on est le héros ». Sa durée oscille entre 90 et 150 minutes, selon les options que l’on choisit au fil du visionnage.

La création de Bandersnatch a demandé beaucoup de temps aux équipes de Black Mirror. En conséquence, la prochaine saison de la série, qui doit arriver en 2019, a pris du retard, a confié au Hollywood Reporter la productrice Annabel Jones.

Une date de sortie toujours inconnue

Puisqu’aucune date n’avait pour le moment été annoncée par Netflix (outre l’année, 2019), on ignore quand elle devait être diffusée. On ne sait pas non plus à combien de semaines ou mois est évalué le retard pour le moment. Contacté, Netflix ne nous a pas encore répondu à ce sujet.

Pour patienter d’ici la sortie, n’hésitez pas à jeter un œil à notre liste des films ou séries qui débarqueront sur Netflix France en 2019… ou à celle des animes à venir.