À la fin de la saison 3, un personnage de la série à succès d'Adult Swim avait teasé son retour pour Noël... Mais en quelle année ?

Mr Poopy Butthole est un personnage culte de Rick and Morty, malgré le fait qu’il ne soit apparu que dans très peu d’épisodes. Il est notamment connu pour conclure les saisons de la série créée par Dan Harmon, annonçant des dates de retour très vagues.

À la fin de la saison 3, en octobre 2017, le petit bonhomme jaune était apparu pour annoncer : « On se retrouve pour la saison 4, dans… genre… beaucoup de temps… J’aurais peut-être même une très grande barbe blanche de Père Noël. » Il n’en fallait pas plus pour que les fans en déduisent que leurs anti-héros préférés reviendraient à Noël 2018.

Faut-il faire confiance à Mr Poopy Butthole ? Le petit personnage a, historiquement, déjà vu juste dans ses annonces. À la fin de la saison 2, il avait teasé le retour de la saison 3 de Rick and Morty : « Retrouvez-nous dans, à peu près, un an et demi, ou peut-être un peu plus. » Il se trouve que Mr Poopy Butthole avait vu juste, et que ce nouveau volet était arrivé 18 mois plus tard.

Un épisode spécial de Noël ?

Il est toutefois possible (bien que regrettable) que la série animée ne soit de retour qu’à Noël 2019, mais cela correspondrait à plus de deux ans d’attente entre deux saisons, ce qui est extrêmement long. La chaîne américaine Adult Swim pourrait aussi uniquement diffuser un épisode spécial de Noël, et non une saison entière.

Le 10 mai 2018, le cocréateur de la série, Justin Roiland, avait pris tout le monde par surprise en renouvelant Rick and Morty pour 70 épisodes, sans préciser sur combien de temps ni combien de saisons. Depuis le début de la série en 2013, les saisons font traditionnellement 10 épisodes.

More Rick and Morty coming. Looking forward to all the tweets asking where it is ! #theydrawingit pic.twitter.com/KZild3B9rP — Justin Roiland (@JustinRoiland) May 10, 2018

