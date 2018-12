Marie Turcan - il y a 1 heure Pop culture

La bande-annonce tant attendue de la suite d'Avengers : Infinity War vient d'être mise en ligne ce 7 décembre 2018. Avengers 4 s'appellera bien Avengers Endgame.

Marvel Studios a mis en ligne la première bande-annonce très, très, très attendue d’Avengers Endgame, le nom officiel de la suite d’Avengers : Infinity War.

Le trailer s’ouvre sur Tony Stark qui laisse un message vocal à sa compagne pour lui annoncer qu’il est condamné à errer dans l’espace. « Je n’ai plus de nourriture depuis 4 jours », énonce Robert Downey Jr.

Avengers 4 sera bien Avengers Endgame

On retrouve ensuite les héros de l’univers Marvel, du moins ceux qui ont survécu à la fin du troisième volet. Thanos, le grand méchant Marvel, a atteint son objectif : réunir assez de pierres d’infinité pour avoir le pouvoir de supprimer un être vivant sur deux dans l’univers. Parmi les survivants, on retrouve Captain America, Thor, la Veuve noire ou encore Hulk.

À la fin de Ant-Man et la Guêpe, on avait laissé le héros Scott dans une sale posture. Il semblerait qu’il réussisse à s’en sortir, puisque Paul Rudd apparaît à la fin de la bande-annonce d’Avengers Endgame, pour venir en aide à Captain America et ses acolytes et trouver une manière de faire revenir tous les autres super-héros « vaporisés ».