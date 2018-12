Depuis début novembre, il est possible de réserver un baby-sitter pour compte Instagram durant ses vacances. La chaîne d'hôtels Ibis propose ce service uniquement en Suisse pour le moment.

En vacances, vous faites peut-être régulièrement appel à un baby-sitter ou un pet-sitter, pour s’occuper des enfants et des chats. La chaîne d’hôtels Ibis a décidé de pousser le concept un poil plus loin. En Suisse, elle propose depuis le 1er novembre les services d’un social media sitter. Comprendre : quelqu’un qui s’occupe de votre compte Instagram pour que vous puissiez souffler un peu.

Un service assuré par des influenceurs suisses

Dans une vidéo publiée sur YouTube, Ibis met en scène la pression que peuvent ressentir certains vacanciers à l’idée d’alimenter leur compte Instagram. On y a aperçoit un homme prendre une photo de celle qui semble être sa petite amie sur une barque. Il la poste sur Instagram et, aussitôt, un photographe apparaît pour lui dire que les couleurs ne sont pas optimales, un homme un peu étrange se met à le bombarder de notifications, une femme lui propose un échange de « like », et une autre, a priori son ex, l’unfollow.

Pour apaiser ces vacanciers, la chaîne Ibis propose de réserver un social media sitter. Il s’agit, explique l’entreprise « d’influenceurs confirmés de la région » (ils ont entre quelques centaines et quelques dizaines de milliers d’abonnés sur Instagram).

Mieux « profiter de l’instant présent »

Pour le moment, on ne peut réserver un Instagram-sitter qu’à Genève et Zurich, et durant les week-ends uniquement.

Selon Ibis, ce nouveau service « s’inscrit pleinement dans l’air du temps. » « De nombreuses personnes, en particulier la génération Y, ont tendance à vivre les moments importants au travers de leur smartphone plutôt qu’en profitant de l’instant présent. Leur credo s’articule autour de la devise : « Pics or it didn’t happen », à l’image de l’équipe de France de football qui, après sa victoire lors de la dernière Coupe du monde, a vécu ce moment smartphone à la main. Seul Kylian Mbappé a délibérément laissé son portable dans sa poche pour profiter pleinement de l’instant », a expliqué la chaîne d’hôtels.