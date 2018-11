Toute la trilogie Matrix est ressortie en Blu-ray UHD. On ne s'intéressera qu'au seul qui vaille : le premier opus.

La séance 4K du week-end est un rendez-vous imaginé par la rédaction de Numerama pour vous proposer des tests de Blu-ray UHD. Vous y trouverez des films dont le disque devrait répondre aux principales exigences en matière d’image et de son, sublimant alors votre équipement dernier cri.

Film sorti à la toute fin des années 90, Matrix est vite devenu un classique dans le genre de la science-fiction. Réalisé par les Wachowski et porté par un casting cinq étoiles, le blockbuster en a inspiré beaucoup d’autres, notamment dans son utilisation du bullet time (les fameux ralentis qui ne sont plus à la mode aujourd’hui).

Par son statut de production culte, Matrix a logiquement droit à une réédition en Blu-ray UHD. Elle propose, on l’espère, des conditions idéales pour visionner un spectacle bourré d’effets spéciaux. A-t-il vieilli ? Suivons le lapin blanc pour le vérifier.

Film LE FILM

Film intemporel, Matrix est encore aujourd’hui bien inscrit dans la mémoire collective, même si son aura a quelque peu été entachée par ses suites, toutes deux loin d’être à sa hauteur. Toujours est-il que la quête de Neo, incarné par un Keanu Reeves impeccable, résonne comme un grand moment de cinéma.

Fruit d’une réalisation avant-gardiste à la fois sophistiquée et maîtrisée, articulé autour d’un récit en forme de fable philosophique quasi prophétique, Matrix a toutes les qualités pour rester un incontournable. Le long-métrage est spectaculaire, intelligent, gonflé et touche-à-tout (SF, kung-fu).

Image L’IMAGE : 4/5

Quand on insère le disque UHD d’un film qui a presque 20 ans, il y a de quoi avoir quelques craintes. Matrix les balaye très vite avec un rendu qu’un simple Blu-ray ne pourrait même pas envisager. Il faut dire que Warner Bros. a choyé sa pépite en lui offrant une remasterisation supervisée par Bill Hope, directeur de la photographie. Ce gage de qualité transforme le film au niveau de l’étalonnage des couleurs. En UHD, Matrix abandonne sa teinte verdâtre assumée jusqu’alors.

Par conséquent, la redécouverte est totale : les couleurs, plus réalistes et nuancées, respirent mieux et baignent dans des noirs d’encre qui soulignent les contrastes. Le HDR, encodage Dolby Vision de rigueur, apporte une brillance bienvenue à des images exquises. On pense, notamment, au reflet des tenues en cuir de Trinity ou aux rares sources de lumière qui aveugleraient presque. Du côté de la définition, on apprécie le gain en détails sur les visages, même si le grain cinéma plus prononcé ne plaira pas à tout le monde. C’est d’ailleurs ce qui lui fait perdre un point.

Son LE SON : 5/5

Vous cherchez un top démo Atmos ? Vous l’avez trouvé grâce au Blu-ray UHD de Matrix. La piste, proposée en version originale uniquement, est d’une générosité immense dès la séquence d’introduction. Elle élève et gonfle le spectacle en se servant de tous les canaux à sa disposition, même ceux situés en hauteur (par exemple, quand il pleut).

Au milieu de ce déferlement d’effets placés dans la scène sonore à la perfection, on note juste un manque de présence des voix, parfois écrasées. Mais, pour le reste, c’est un véritable sans-faute, nourri par des séquences qui optimisent la moindre installation home cinéma et rentabilisent l’investissement.

Le Blu-ray UHD de Matrix est disponible sur la Fnac.

Crédit photo de la une : Warner Bros.