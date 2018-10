Pendant que la Paris Games Week bat son plein, nous vous proposons de participer à un concours avec Third Editions : vous pouvez remporter le coffret collector regroupant les livres Générations Mario et Générations Sonic !

Connaissez-vous vraiment les mascottes historiques de Nintendo et Sega ? Un certain plombier moustachu et un hérisson bleu connu pour sa rapidité… Afin de revenir sur leur histoire, sur celle des jeux dans lesquels ils figurent et sur leur univers, l’éditeur spécialisé dans le jeu vidéo Third Editions propose deux livres, Générations Mario et Génération Sonic, réunis dans un beau coffret agrémenté de deux illustrations d’Orioto.

Comment participer au concours

Pour participer, il vous suffit de suivre notre compte Twitter ainsi que celui de notre partenaire Third Editions, et de partager la publication ci-dessous avant le lundi 5 novembre. Bonne chance à tous !

