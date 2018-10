Après une sortie remarquée sur iPad, Civilization VI se miniaturise un peu plus en passant sur iPhone.

En décembre 2017, quelques jours avant Noël, le chronophage Civilization VI débarquait sur iPad avec un portage de qualité. Depuis le 3 octobre 2018, à la faveur de la mise à jour 1.0.5, le jeu de stratégie est également disponible sur iPhone. Comme sur la tablette, les soixante premiers tours sont gratuits et il faudra ensuite débloquer le jeu complet en payant 26,99 euros (promotion pendant une durée limitée, puis 59,99 euros).

En raison de la puissance des derniers modèles, Civilization VI tourne sans sourciller sur iPhone (on a vérifié, c’est fluide sur un iPhone X, malgré des temps de chargement parfois longs… comme sur la version PC, au demeurant). On veillera juste à s’acclimater à cette visibilité moindre sur un écran à la dimension réduite. Et aussi à prévoir 3,4 Go d’espace libre sur son téléphone.

iPhone 7 et iOS 11 minimum

Pour ne pas prendre de risque, le studio Aspyr a limité les modèles d’iPhone compatibles. En résumé, ne figurent dans la liste que ceux qui sont toujours disponibles chez Apple : soit du 7 au XS Max. En revanche, il n’y a pas besoin d’avoir iOS 12 installé sur son smartphone puisque la version précédente du système d’exploitation suffit.

Écosystème Apple oblige, l’application est universelle. Cela signifie que vous n’aurez pas besoin de repasser à la caisse si vous avez déjà craqué sur iPad.

Lauréat du prix Meilleur jeu de stratégie en 2016 lors de la cérémonie des The Game Awards, Civilization VI a fait du chemin depuis son lancement sur PC. Il sortira le 16 novembre sur Switch.