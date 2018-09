Maxime Claudel - il y a 1 heure Pop culture

La branche australienne de la marque Xbox propose de remporter une manette très spéciale. L'une de ses caractéristiques est sa résistance... au gras.

Aujourd’hui, il n’y a certainement pas meilleur concepteur de manettes que Microsoft. Comme celle affiliée à sa Xbox One (compatible PC et reconnue pour son ergonomie), le constructeur ne cesse de multiplier les modèles. Par le passé, on a eu droit à une manette Elite dédiée aux joueurs chevronnés et un pad centré sur l’accessibilité a été lancé récemment.

La dernière création du géant américain est beaucoup plus insolite. Voici donc la manette Greaseproof, qui a été présentée dans une vidéo le 5 septembre 2018 et dont la spécificité est inscrite dans le nom. En effet, greaseproof peut se traduire en « résistant à la graisse ». L’accessoire semble matérialiser un fantasme partagé par beaucoup : pouvoir s’empiffrer en jouant sans craindre de salir quoi que ce soit.

Un objet promotionnel pour PUBG

On ne retiendra sans doute pas de cette manette son look si particulier. Sa finition en polyuréthane lui permet de ne pas subir les affres des produits liquides et de la graisse qui dégoulinerait de vos délicieuses frites. D’un point de vue esthétique, le matériau confère une robe brillante assez disgracieuse, d’autant que les designers ont fait le choix du gris souris — certainement pas le plus joli des coloris, surtout avec du jaune.

N’espérez pas non plus trouver cette manette en rayon. Limitée à 200 exemplaires, elle n’est visiblement qu’à destination du marché australien et pourra être remportée dans le cadre de divers concours. Il s’agit plus spécifiquement d’un outil promotionnel à l’effigie de PUBG, le revêtement anti-graisse faisant référence au slogan Winner Winner Chicken Dinner qui retentit en cas de victoire (une vieille expression aux origines troubles). On évitera quand même de manger une cuisse de poulet en s’adonnant à sa passion vidéoludique.