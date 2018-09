C'est une chronique un peu particulière cette semaine. Mais on reste dans la chose ludique, avec notre sélection (réalisée, comme d'habitude, avec amour et passion) des meilleurs podcasts consacrés aux jeux de société.

Toutes les bonnes choses ont une fin, notamment les vacances. Beaucoup d’entre vous vont reprendre, ou ont même déjà repris, le chemin vers l’école ou le travail.

C’est pourquoi nous ne vous proposons pas un jeu aujourd’hui, mais à la place un moyen pour rendre vos trajets quotidiens un peu moins pénibles : le top de la crème des podcasts ludiques francophones.

Si vous en avez d’autres à suggérer, n’hésitez pas à les indiquer en commentaire.

Bonne écoute !

La chronique jeux de Jet FM La chronique jeux de Jet FM

Jet FM est une radio associative émettant depuis la région nantaise. Que vous soyez du coin ou non, il y a (au moins) une rubrique qui pourra vous intéresser : la chronique jeux. Celle-ci existe depuis de nombreuses années, et est, dans ses épisodes les plus récents, présentée par ni plus ni moins que l’auteur du célébrissime Jungle Speed, accompagné d’un acolyte boutiquier ludique. Deux spécialistes donc.

Si vous appréciez les présentations de jeux de société sur Numerama, vous devriez également apprécier ce podcast. En effet, ces petites capsules hebdomadaires d’une quinzaine de minutes sont l’équivalent audio de nos articles : des choix de jeux simples, familiaux, expliqués succinctement, mais suffisamment bien pour souhaiter en découvrir davantage. Et le tout avec pour seul but de partager leurs coups de cœur. Ça s’entend.

Ce premier podcast de notre sélection est une petite dose de bonne humeur qui donne immédiatement envie de se lancer dans une partie des jeux proposés !

La Radio des Jeux La Radio des Jeux

La Radio des Jeux, qui existe depuis 2011, est le doyen des podcasts francophones entièrement consacrés aux jeux de société. Si vous appréciez les épisodes courts… passez votre chemin, car les émissions dépassent régulièrement les quatre heures d’antenne. Ou plutôt non, revenez, ça serait dommage de rater ça. Car quand on aime, on ne compte pas, et une fois arrivé au bout, on en redemande.

Ici, nulle question de présentation ou de critique de jeux. Mais des entrevues-fleuves des acteurs du monde ludique : auteurs, éditeurs, illustrateurs, etc. Toutes ces personnes grâce auxquelles nous passons du bon temps autour d’un plateau de jeu.

Les émissions sont animées de main de maître par un duo de présentateurs aussi calés sur le sujet que professionnels dans leurs rôles. Ils rebondissent l’un sur l’autre, évitant les temps morts et donnant toujours un rythme fluide et agréable à l’ensemble. Et heureusement, vu la durée des émissions. Les questions sont pertinentes, réfléchies, parfois embarrassantes (pour l’invité), mais toujours intéressantes.

Bref, si vous voulez tout connaître des coulisses de l’univers des jeux de société, direction La Radio des Jeux.

Proxi-Jeux Proxi-Jeux

Proxi-Jeux est le pot-pourri des podcasts ludiques francophones. On y trouve de tout : des critiques de jeux, des interviews, des émissions-fleuves, des actualités, des invités, des débats, des polémiques, des retours de festivals, etc. Et le tout sans aucune langue de bois. Quand ils n’aiment pas un jeu, ils n’hésitent pas à le dire. Avec des arguments (parfaitement recevables) pour étayer leurs propos.

Le podcast est orchestré par une association dont les membres se relaient pour réaliser une production débordante. Les épisodes s’enchaînent, tant qu’il est parfois difficile de tous les suivre. Au vu du nombre de participants, toutes les interventions ne sont pas du même niveau. Mais on y ressent toujours la passion qui les anime. Et il en faut pour préparer, enregistrer puis monter ces heures d’émissions.

Bref, il y a à boire et à manger dans Proxi-Jeux : difficile de ne pas y trouver son bonheur.