Cette semaine, la coordination est de rigueur, puisque votre but n’est rien de moins que de faire atterrir un avion. Bienvenue à bord de Sky Team, notre jeu de société de la semaine.

C’est quoi, le jeu de société Sky Team ?

Ajuster l’axe, gérer la vitesse des réacteurs, déployer les volets, sortir les trains d’atterrissage… vous avez fort à faire, vous et votre copilote, pour réussir à faire atterrir votre avion sans encombre.

Accessible à partir de 12 ans, pour deux joueurs uniquement, en coopération, et avec des parties d’une vingtaine de minutes, voici sans doute l’un des jeux les plus attendus de cette fin d’année.

Édité par Le Scorpion Masqué, Sky Team est un jeu de Luc Rémond, illustré par Eric Hibbeler et Adrien Rives, et commercialisé au prix de 26,90 € chez Philibert.

Comment y joue-t-on ?

Mise en place

La mise en place est très rapide.

On installe le tableau de bord au centre de la table. Ce dernier comprend un certain nombre de commandes, assorties d’emplacements pour y placer des dés.

Chaque joueur prend les quatre dés à sa couleur, et un petit paravent.

Enfin, on choisit un aéroport où atterrir parmi la dizaine proposée dans la boîte, ainsi qu’un des quatre niveaux de difficulté.

Source : Le Scorpion Masqué

Selon l’aéroport et la difficulté retenus, quelques règles et éléments matériels supplémentaires peuvent s’ajouter.

Puis la partie peut démarrer.

Déroulement d’une partie

Le but du jeu est donc de faire atterrir votre avion. Vous commencez à 6000 pieds d’altitude, et, quoi que vous fassiez, votre engin descend de 1000 pieds à chaque fin de tour. Tout le reste ne dépend que de vous, le pilote et le copilote.

Chacun dispose de quatre dés à sa couleur qu’il lance derrière un petit paravent, pour que les faces restent cachées du coéquipier.

Source : Le Scorpion Masqué

À tour de rôle, on place ensuite un de ses dés sur un emplacement prévu à cet effet : les cases bleues sont réservées au pilote, les cases orange au copilote. Certaines d’entre elles sont numérotées, et imposent donc d’y placer une face de dé correspondante. Une action, qui dépend de l’emplacement choisi, est alors résolue.

Il peut ainsi s’agir de l’axe, qui détermine l’inclinaison de votre avion. De la radio, pour demander à la tour de contrôle de dégager les autres appareils sur votre trajectoire. Des réacteurs, qui conditionnent la vitesse de l’engin, pour ainsi avancer plus ou moins vite.

Vous pouvez aussi déployer les volets, ou les trains d’atterrissage. Actionner les freins, pour ralentir suffisamment sur la piste. Si vous n’avez rien de spécial à faire, vous pouvez préparer un café, qui permet, plus tard dans la partie, d’augmenter ou de diminuer d’un point la valeur d’un dé.

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) J’accepte tout Gérer mes choix

Dans quel but ? Parvenir jusqu’à l’aéroport quand votre avion touche le sol. Mais attention, les risques d’accident sont nombreux. Si vous êtes trop désaxés, l’appareil part en vrille, si vous touchez le sol avant d’atteindre l’aéroport, c’est le crash, si vous atterrissez à trop vive allure, vous sortez de la piste, si vous percutez un avion… vous voyez l’idée.

Difficulté supplémentaire : les joueurs ont interdiction de parler une fois que les dés sont lancés. Avant cela, ils peuvent convenir d’un plan d’action pour le tour en cours. Mais une fois qu’ils ont jeté les dés, c’est silence radio.

Les tours s’enchainent de la sorte, jusqu’à l’atterrissage ou le crash.

Le jeu propose en outre plusieurs aéroports, avec des règles supplémentaires, ainsi que plusieurs niveaux de difficulté. Nous vous laissons la surprise de découvrir de quoi il s’agit.

Pourquoi jouer à Sky Team ?

Sky Team était un jeu plutôt attendu, les quelques chanceux ayant pu l’essayer avant sa sortie (au Festival de Cannes par exemple) ne tarissant pas d’éloges à son égard.

Et force est de constater… que les premières impressions étaient totalement fondées. Ne faisons pas planer un suspens inutile, c’est, à notre sens, l’un des quelques jeux forts de 2023, aux côtés des nombreux autres excellents jeux à deux sortis cette année (Mingbug, Focus ou Demain tu m’as tué).

Source : Le Scorpion Masqué

Si vous aimez aussi bien jouer à deux que les jeux coopératifs, vous pouvez dès à présent arrêter votre lecture et foncer acheter le jeu. Si le doute persiste, vous pouvez l’essayer avec un camarade sur Board Game Arena (si l’un des deux est abonné).

C’est simple, Sky Team est une réussite à tous les niveaux. Les règles sont simples à comprendre, et peu nombreuses. Les parties sont rapides, mais tendues. Le renouvellement est assuré, grâce aux différents aéroports, modules, et niveaux de difficulté.

Le thème est original, et les mécaniques collent parfaitement. Et pas besoin d’être un fan d’aviation pour apprécier y jouer. Le jeu est en outre très complet, et on a toujours des tas de choses à faire et à anticiper, alors qu’on ne dispose que de quatre dés, et donc quatre actions à chaque tour. Attention tout de même, ce n’est pas une simulation, on n’est pas dans un jeu de société Flight Simulator.

Source : Le Scorpion Masqué

L’interdiction de parler ajoute un vrai plus aux parties. On est obligé de se faire comprendre autrement, d’essayer de deviner ce que l’autre pourrait jouer, de l’inciter à faire telle ou telle action. Simplement en plaçant, ou ne plaçant pas, tel dé, telle valeur, sur tel emplacement. Selon son partenaire de jeu, et sa manière de penser, les parties et les sensations sont différentes.

En cherchant la petite bête sous la torture, on pourrait trouver que cette interdiction de communiquer n’est pas très thématique (du moins, on croise les doigts pour que pilote et copilote discutent quand ils sont aux commandes d’un avion). Ludiquement, en revanche, ça fonctionne du tonnerre, comme c’était déjà le cas pour Complices.

Sky Team est l’un des tout meilleurs jeux de cette année, un incontournable pour les amateurs de jeux à deux et coopératifs. C’est simple, malin comme tout, avec des parties rapides, mais tendues. Le thème est original, et les mécaniques cohérentes. Et, cerise sur le gâteau, c’est proposé dans une petite boîte bien remplie.

En bref Sky Team Voir la fiche 26,90 € sur Philibert On a aimé Simple, mais complet

Thème original et mécaniques cohérentes

Parties rapides et tendues

Renouvellement assuré

Une boîte petit format On a moins aimé Euh…

L’incohérence thématique dans l’interdiction de communiquer, à la rigueur

Abonnez-vous à Numerama sur Google News pour ne manquer aucune info !

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.