YouTube a supprimé le teaser publicitaire d'un film d'horreur très attendu, La Nonne, en raison d'un jumpscare un peu trop flippant.

Il arrive de passer par des mini bandes-annonces publicitaires avant de pouvoir accéder à la vidéo qu’on souhaite voir sur YouTube. Outre le côté ennuyeux ou agaçant de ces publicités, elles peuvent parfois devenir terrifiantes… au point d’être supprimées par Big G. C’est l’exploit accompli ce 15 août 2018 par La Nonne, de la série The Conjuring, un film d’horreur attendu pour le 19 septembre 2018 en France.

WARNING ! If you see an ad on youtube with the volume sign 🔊🔉🔇 being turned down and nothing else, ITS A JUMPSCARE for the new NUN movie coming out. i advise you look away and/or turn down the volume if you have anxiety or just straight up hate jumpscares, pls rt to save a life

— apple 🍎 (@bbydvas) August 12, 2018