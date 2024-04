Lecture Zen Résumer l'article

Le film SPY x FAMILY CODE : White arrive dans les salles de cinéma françaises ce mercredi 17 avril. Et ce long-métrage a tout ce qu’il faut pour connaître un beau succès.

Après le manga en 2019 et l’anime en 2022, l’œuvre de Tatsuya Endo s’adapte en un film d’animation : le film SPY x FAMILY CODE : White arrive dans les salles de cinéma à partir de ce mercredi 17 avril 2024.

S’il est présenté par Crunchyroll comme le premier volet cinématographique de la licence, ce film est surtout une histoire originale dans l’univers de SPY x FAMILY. On y suit toujours la famille factice formée par Loid l’espion et Yor, la tueuse à gages. Ensemble, ils mènent une double vie en jouant le rôle du père et de la mère de la famille Forger.

© 2023 SPY x FAMILY The Movie Project © Tatsuya Endo/Shueisha

Mais ils ignorent que leur fille adoptive, Anya, connaît leurs secrets grâce à son don de télépathie. Et pour faire de cette dernière l’une des meilleures élèves de son école élitiste à des fins politiques, la famille Forger décide de partir en week-end. Malheureusement, Anya se retrouve mêlée par erreur à des machinations militaires et devient l’élément déclencheur d’un conflit susceptible de bouleverser l’équilibre mondial. Un scénario qui pourrait faire penser à un film James Bond, à la sauce japonaise.

Un film vraiment accessible

La force incontestable de SPY x FAMILY CODE : White réside en sa capacité à attirer tout type de public. Le fan ardu du manga de Tatsuya Endo, le simple amateur d’anime ou même la personne qui voit un simple film d’animation, trouveront tous leur compte devant CODE : White.

Par sa construction, le film prend le soin de concerner l’ensemble de ses spectateurs et spectatrices dès ses premières minutes, notamment en résumant brièvement l’intrigue du manga, sur lequel CODE : White s’appuie grandement et logiquement. Cela permet de comprendre de manière efficace et rapide les enjeux du scénario, les dynamiques entre les personnages et leurs particularités.

Fond de guerre froide // Source : © 2023 SPY x FAMILY The Movie Project © Tatsuya Endo/Shueisha

CODE : White est aussi une histoire originale, conçue pour ce film et qui se suffit clairement en lui-même. Ainsi, même si CODE : White fait partie de l’univers de SPY x FAMILY, il ne serait pas étrange de le considérer comme un spin-off qui a toute la capacité d’attirer vers le manga ou l’anime.

Un mélange parfait entre humour et action

CODE : White est aussi une réussite avec son intrigue. C’est un film qui n’est pas imprévisible, mais cette simplicité semble assez logique. Il aurait en effet été difficile d’avoir un film accessible si l’intrigue n’avait pas repris la recette qui a fait le succès du manga de Tatsuya Endo : associer humour et action avec un équilibre parfait.

L’humour provient principalement des interactions entre les membres de la famille Forger, où le mensonge crée des quiproquos hilarants. Les erreurs d’interprétations de Yor ou ses réactions musclées aux avances (elles-mêmes issues de mauvaises interprétations) de Loid en sont un exemple parmi tant d’autres. La crédulité de l’espion face aux comportements suspects de son épouse et sa fille apporte aussi son lot d’humour, tout comme le personnage d’Anya, qui est incontestablement la plus grande comédienne de CODE : White.

Anya, star de SPY x FAMILY / © 2023 SPY x FAMILY The Movie Project © Tatsuya Endo/Shueisha

Mais l’aspect comique du film est parfaitement contrebalancé par l’action. Il ne faut pas oublier que c’est un film sur fond de guerre froide, et que deux de ses protagonistes, Loid et Yor, sont respectivement espion et tueuse à gages. Les voir en action donne lieu à des scènes de combat extrêmement bien chorégraphiées et pleines de tensions.

D’autant plus que ces moments d’actions servent parfois de toile de fond à l’humour, créant ainsi des moments comiques inattendus au beau milieu de moments qui seraient graves dans de nombreux autres films. Ce mélange entre humour et action, en utilisant l’un pour renforcer l’autre, est une vraie réussite. Cela permet de faire de CODE : White un film aussi divertissant que captivant.

Une animation digne des plus grands

SPY x FAMILY CODE : White est aussi un film qui plaira aux férus d’animation. Comme l’anime, le film a été produit par CloverWorks et WIT Studio. Le premier est connu pour Darling in the FranXX, The Promised Neverland ou encore Bocchi the Rock!. Quant au second, on lui doit les trois premières saisons de l’anime culte L’Attaque des Titans, Ranking of Kings ou encore le film Bubble. Un duo de studio remarquable, qui a fait valoir son expérience pour SPY x FAMILY CODE : White.

Leur capacité à varier les styles d’animation en fonction du contexte sans fléchir souligne l’aisance de ces deux studios. Pour illustrer les pensées de la jeune Anya, les équipes d’animation ont par exemple imaginé un monde de coloriage très enfantin. Un parti pris plutôt amusant, qui montre la facilité d’adaptation des animateurs du film.

Les combats de Yor, garantie d’un plaisir visuel / © 2023 SPY x FAMILY The Movie Project © Tatsuya Endo/Shueisha

Cela vaut aussi pour les scènes d’action, qui n’ont absolument rien à envier aux blockbusters américains. Que ce soit sur des combats entre aéronefs ou sur des affrontements entre soldats, tout est absolument somptueux. Sans rentrer dans les spoilers, la démonstration des capacités de Yor, la tueuse à gages, est aussi impressionnante qu’étincelante. Une raison parmi tant d’autre pour ne pas louper SPY x FAMILY CODE : White, disponible au cinéma dès ce 17 avril.

