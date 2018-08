Maxime Claudel - il y a 3 heures Pop culture

La future saison du jeu de combat Tekken 7 permettra d'intégrer de nouveaux personnages, dont l'effrayant Negan de The Walking Dead (AMC).

Bandai Namco a profité de la finale du tournoi EVO 2018 pour annoncer, le 5 août 2018, un deuxième Season Pass pour son jeu de combat Tekken 7 — disponible sur PlayStation 4, Xbox One et PC. Cela signifie que les joueurs auront la possibilité de dépenser un peu d’argent pour obtenir sept nouveaux personnages (le premier Season Pass coûte 24,99 euros).

Parmi les prochaines têtes qui intégreront le casting, on relève la présence surprenante de Negan, l’un des méchants de la franchise The Walking Dead. La première bande-annonce met en avant les personnages Anna Williams et Lei Wulong et se termine donc par un court teaser montrant la silhouette et la voix de Negan.

A part ça, Bandai Namco n’a rien montré de Negan. Tout juste pouvons-nous deviner qu’il s’agira de la version télé et non des comics, au regard du partenariat avec la chaîne AMC (qui diffusera la neuvième saison de la série à partir du 7 octobre). Avec un peu de chance, l’acteur Jeffrey Dean Morgan sera modélisé à la perfection.

Tekken 7 x The Walking Dead

Les licences Tekken et The Walking Dead n’ont pas grand-chose à voir ensemble, mais ce type d’association est monnaie courante dans les jeux de combat. Par le passé, on a vu le concurrent Mortal Kombat X accueillir Jason Voorhees (Vendredi 13), Predator, Leatherface (Massacre à la tronçonneuse) et Alien. Et Tekken 7 lui-même réunit déjà quelques protagonistes n’appartenant pas à son univers — dans le sillage de Noctis (Final Fantasy XV) et Geese Howard (Fatal Fury).

On se pose juste des questions sur le timing : c’est au moment où The Walking Dead a le plus perdu de sa popularité que la firme nippone décide de s’y lier.