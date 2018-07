Un couple de YouTubeur vient de voir sa chaîne bannie de la plateforme. Ils avaient déjà été accusés de négligence envers leurs propres enfants, présents dans leurs vidéos. Sous un autre nom, ils ont publié des contenus impliquant leurs autres enfants.

Le 18 juillet 2018, YouTube a pris la décision de bannir l’un des comptes inscrit sur sa plateforme, baptisé « FamilyOFive ». Tenue par Mike et Heather Martin, deux parents habitants dans le Maryland (États-Unis), cette chaîne a déjà été épinglée en septembre 2017, lorsque ses auteurs ont été accusé de négligence à l’égard de leurs propres enfants. Ils avaient alors été condamnés à cinq années de probation, et avaient perdu la garde de deux de leurs enfants.

Or, YouTube s’est aperçu que le couple était toujours actif sur sa plateforme. La vidéo la plus récente de Mike et Heather Martin a été publiée il y a cinq jour sur le site.

Les YouTubeurs avaient publié des vidéos dans lesquelles leurs enfants, dont le plus jeune était âgé de 10 ans l’année dernière, intervenaient et se retrouvaient « pris aux piège » par leurs parents. Pour leur défense, Mike et Heather Martin avaient assuré que leurs enfants jouaient la comédie dans ces vidéos.

D’autres vidéos sur une nouvelle chaîne

Cependant, de nombreux membres de la communauté YouTube ont condamné la situation, en relevant la présence de cris, de violence physique et en assurant que les enfants avaient été blessés lors du tournage. Les vidéos de Philip DeFranco ont notamment contribué à attirer l’attention sur la situation.

Après l’accusation portée à leur encontre, les Youtubeurs ont déménagé en Virginie-Occidentale, avec leurs trois autres enfants dont ils avaient toujours la garde. Ils ont alors continué à publier des vidéos sur leur nouvelle chaîne FamilyOFive (le nom de l’ancienne était FatherOFive), qui a cumulé plus de 750 000 abonnés et 175 millions de vues.

À son maximum, la chaîne a cumulé plus de 750 000 abonnés

Désormais, une recherche des vidéos de FamilyOFive sur YouTube continue d’afficher les miniatures des vidéos du compte. Néanmoins, lorsqu’on tente de cliquer dessus, le site informe que « ce compte a été clôturé en raison du non-respect du Règlement de la communauté YouTube ».

« Le contenu qui met en danger des enfants est inacceptable pour nous », s’est exprimé la plateforme auprès de de CBS. Le média a également obtenu un communiqué du couple Martin, qui expliquent n’avoir aucun commentaire à faire sur la situation « pour préserver [sa] vie privée ».