Fleur Labrunie - il y a 49 minutes Pop culture

Dès maintenant, profitez de la mise à jour de FIFA mobile afin de participer à la coupe du monde à votre manière. Vous pouvez créer votre propre compétition, même avec des pays non-qualifiés.

Annoncée début mai, la mise à jour de FIFA mobile à l’occasion de la coupe du monde de football 2018 a eu lieu ce mercredi 6 juin et sera disponible jusqu’au 1er août. Vous avez la possibilité de choisir parmi les 32 pays qualifiés, et même les 16 non-qualifiés pour concourir jusqu’au titre final.

Vivre sa propre coupe du monde

Comment se présente ce contenu inédit ? Il faut tout d’abord créer une équipe 65+ GÉN et choisir l’équipe (donc le pays) qui vous représente. 11 titulaires du même pays sont requis dans votre effectif actif, vous avez le choix des joueurs qui bénéficient d’une GÉN comprise entre 70 et 95 pour commencer. L’amélioration des joueurs se fait grâce à la partie Entraînement et les Pièces.

Le mode FIFA World Cup vous offre diverses récompenses en cas de victoires (Éléments joueurs, Pièces, EXP, primes, coupon, etc) et un Score Fifa World Cup. Ce Score (s’il est élevé) vous permet d’obtenir des récompenses plus importantes dans le jeu principal, même une fois l’événement World Cup terminé.

En plus de ce Score, le Chapitre Défis et création d’équipe (DCÉ), introduisant l’échange d’éléments joueurs contre de nouveaux joueurs (ou des Points Échange, des Pièces, etc), est également disponible. Notez bien que les joueurs échangés disparaissent, et que vous ne pourrez pas faire marche arrière. Tous les détails de cette mise à jour peuvent être consultés dans le communiqué officiel de EA Sports.