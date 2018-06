La responsable du design des emojis chez Google a annoncé la modification d'un détail de son emoji salade pour qu'elle soit à présent vegan, dans la version Android P beta 2. Il n'en fallait pas plus pour déclencher l'ire de certains internautes.

Après le cheeseburger-gate, le salade-gate ? L’événement du jour dans le monde des emojis pourrait bien être l’annonce de Jennifer Daniel, la cheffe du design des emojis chez Google, qui a montré à quoi ressemblerait l’emoji salade dans Android P beta 2.

Dans un tweet posté le 6 juin 2018, elle explique : « On parle beaucoup d’inclusion et de diversité au sein de Google, alors si vous voulez encore une preuve qui montre que c’est une priorité pour Google, je vous inviter à tourner votre attention vers l’émoji salade — nous avons retiré l’œuf dans Android P beta 2, pour que cela soit une salade vegan plus inclusive. »

There's big talk about inclusion and diversity at Google so if you need any evidence of Google is making this priority may I direct your attention to the 🥗 emoji— we've removed the egg in Android P beta 2, making this a more inclusive vegan salad. pic.twitter.com/kzHY0A9ZjG — Jennifer 💩🌪️ (@jenniferdaniel) June 6, 2018

Pas la première « controverse emoji »

C’est un détail mineur, mais il a évidemment déclenché l’ire de plusieurs internautes, qui n’apprécient pas les changements opérés pour ajouter toujours plus « d’inclusivité » dans les design des émoticônes. « Pourquoi ne pas faire une salade avec toutes les préférences, au lieu de cette exclusion haineuse envers les personnes non-vegan ? Est-ce qu’exclure les œufs, ce n’est pas de la misogynie ? » a ironisé l’un d’entre eux. « En tant que carnivore, je trouve que l’exclusion des œufs est offensante », s’est moqué une autre, tournant en dérision le langage du combat des minorités pour plus de représentation.

Jennifer Daniel a d’ailleurs été contrainte de poster un deuxième gazouillis, s’adressant aux « carnivores, vegans et toutes celles et ceux entre les deux » : « Le but du de ce redesign était de créer une image qui soit plus fidèle à la description d’Unicode : ‘un bol de salade saine, qui contient de la laitue, une tomate et d’autres ingrédients d’une salade, comme un concombre’. Bon appétit ! »

Hello carnivores, vegans and everyone in between ! Just want to clarify that the goal of salad emoji redesign was to create an image more faithful to unicode's description. "A bowl of healthy salad, containing lettuce, tomato, and other salad items such as cucumber." Bon appetite ! — Jennifer 💩🌪️ (@jenniferdaniel) June 6, 2018

En octobre 2017, Google avait été contraint de changer son emoji burger, après qu’un internaute avait noté que l’emplacement du fromage était problématique. « Nous allons arrêter tout ce que nous sommes en train de faire et aborder ce problème lundi », avait rigolé Sundar Pichai. Mais au-delà de la blague, Android avait vraiment modifié son emoji burger pour remettre le fromage au-dessus du steak.

Six mois plus tard, le DG de Google avait ouvert la conférence annuelle des développeurs du 8 mai 2018 avec une excuse sur cette « emoji-controverse ». A quand le burger vegan ?

I think we need to have a discussion about how Google's burger emoji is placing the cheese underneath the burger, while Apple puts it on top pic.twitter.com/PgXmCkY3Yc — Thomas Baekdal (@baekdal) October 28, 2017