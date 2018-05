On connaît le nom de l'acteur qui fera face à Sonic dans le film actuellement en préparation chez Paramount. Indice : il a joué dans Westworld.

Le projet ô combien risqué d’adaptation des aventures de la mascotte Sonic sur grand écran est toujours d’actualité. Naguère en préparation chez Sony Pictures, il est désormais chez Paramount Pictures et la major a envie d’aller vite, à l’image de la caractéristique principale du célèbre hérisson bleu. Ainsi, dans un article paru le 30 mai 2018, Variety annonce en exclusivité que James Marsden donnera la réplique à Sonic. On rappelle que le film mélangera animation et live-action.

Un nom pour le film Sonic

James Marsden n’est pas, pour ainsi dire, une immense star à Hollywood. Mais l’acteur possède une tête connue du grand public depuis qu’il a immortalisé le personnage Cyclope dans la première trilogie X-Men. En prime, on peut apprécier son talent dans la série Westworld, très populaire sur la chaîne HBO et qui aura droit à une troisième saison. Autant affirmer que Paramount ne fait pas un mauvais choix au regard de l’actualité personnelle de l’intéressé.

Pour James Marsden, dont le rôle est pour le moment tenu secret, il s’agit tout de même d’un sacré grand écart. Mais il ne sera pas le premier acteur en chair et en os à faire face à une bestiole bleue en images de synthèse. Avant lui, Neil Patrick Harris avait plongé dans le monde des Schtroumpfs avec deux longs métrages produits par Sony Pictures.

Réalisé par Jeff Fowler et produit par Neal H. Moritz (Fast and Furious), le film Sonic est attendu sur les écrans américains pour le 15 novembre 2019. Les choses devraient donc bel et bien avancer très rapidement.