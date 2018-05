Maxime Claudel - il y a 3 heures Pop culture

SEGA a annoncé Team Sonic Racing à quelques jours de l'E3. Il s'agit d'un ersatz de Mario Kart.

Il y a quelques mois, Sega lâchait un teaser laissant à penser que Sonic reprendrait prochainement son costume de pilote — (en a-t-il vraiment besoin pour aller vite ?). Visiblement, l’annonce était prévue pour l’E3 mais une nouvelle fuite de Walmart — une page produit Switch — a précipité la révélation. Par une courte vidéo haute en couleur, la firme nippone lève le voile sur Team Sonic Racing, développé par Sumo Digital. Le jeu de courses arcades est attendu pour cet hiver sur PlayStation 4, Xbox One, PC et Nintendo Switch.

Le Mario Kart des autres

Déjà à l’œuvre sur Sonic and Sega All-Stars et Sonic and All-Stars Racing Transformed, Sumo Digital a donc l’occasion de proposer un nouvel ersatz de Mario Kart à celles et ceux qui n’y ont pas droit. Comprenez : les joueuses et joueurs qui ne possèdent pas de console Nintendo. Comme le suggère le titre, l’accent sera mis sur l’association d’un trio de personnages de différentes classes. Team Sonic Racing comptera alors sur un casting de quinze héros allant de Tails à Knuckles, en passant par Shadow. Un principe qui ne manquera pas de rappeler Mario Kart : Double Dash ! !, lequel installait deux mascottes Nintendo sur un seul et même véhicule.

Team Sonic Racing assurera bien évidemment sa partie du côté du multijoueur, avec des courses à douze participants en ligne comme en local et jusqu’à quatre joueurs sur un écran. Les modes seront les suivants : Grand Prix, Exhibition, Contre la montre et Aventure en équipe. À l’instar des jeux annoncés à cette période de l’année, il aura droit aux honneurs lors de l’E3.