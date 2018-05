Le groupe espagnol Mediapro a raflé le gros lot lors de l'attribution des droits de la Ligue 1 pour la période 2020-2024. Mais où seront diffusés les matches ?

Un grand perdant et un grand gagnant. C’est le principal enseignement de la consultation organisée par la Ligue de football professionnel (LFP) quant à l’attribution des droits télé du championnat de France pour la période 2020-2024. Les résultats de l’appel d’offre sont sans appel pour Canal+, diffuseur historique : le groupe n’a rien obtenu. Pour le plus grand bonheur du groupe espagnol MediaPro, propriété d’un fonds d’investissement chinois depuis quelques mois. Peu connu chez nous — mais cela va changer –, cet acteur majeur de l’audiovisuel a chopé le pompon : huit matches par journée, dont l’affiche du dimanche soir.

Avec le lot 3 (rencontres du samedi 21h et du dimanche 17h), beIN Sports sauve les meubles. De son côté, Free pourra diffuser des extraits de matches en quasi-direct sur les réseaux sociaux.

Qui est MediaPro ?

En Espagne, MediaPro est un acteur majeur de l’audiovisuel, majoritairement centré sur le sport. Il commercialise les droits des championnats espagnol et brésilien de football, est à la tête de chaînes de télévision (exemple : celle du Real Madrid), est associé aux chaînes beIN Sports en Espagne et occupe une place dans la production d’évènements. On retrouve également son nom dans les crédits de films et séries (exemple : Minuit à Paris de Woody Allen).