En attendant le lancement de Fortnite sur Android, Tencent et PUBG Corp. ne manquent pas l'occasion de se féliciter de réunir dix millions de joueurs actifs sur PUBG Mobile.

La guerre des chiffres entre Fortnite et PUBG Mobile continue de faire rage. Les deux géants du genre Battle Royale, disponibles sur les plateformes mobiles depuis quelques semaines, se chamaillent à grand renfort de paliers franchis. Et, récemment, le titre de Tencent et PUBG Corp. a dépassé les dix millions d’utilisateurs uniques dans le monde. Une performance d’autant plus notable qu’elle ne tient pas compte du marché chinois, où PUBG est particulièrement populaire. Une manière de mettre un petit coup de pression sur Epic Games, qui a récemment promis que la version Android de Fortnite devait arriver cet été.

PUBG Mobile attire du monde

Aux dernières nouvelles, le portage iOS de Fortnite rapporte beaucoup plus d’argent que PUBG Mobile. Un enseignement tiré d’une étude réalisée par Sensor Tower, cabinet qui mettait en avant le business model beaucoup plus lucratif du titre d’Epic Games (le système des Passes de Combat notamment). Mais cette rentabilité supérieure n’empêche pas PUBG Mobile de faire son trou sur les téléphones et autres tablettes. « PUBG MOBILE s’est imposé comme l’application la plus rapidement téléchargée et s’est hissée en moins d’une semaine à la tête du classement des téléchargements dans plus de 100 pays », indique le communiqué. Sur Google Play, PUBG Mobile, qui vient d’accueillir la carte Miramar, profite de son monopole.

Tencent et PUBG Corp. ont par ailleurs partagé quelques statistiques prouvant que les joueurs répondent bel et bien présents en masse. En tout, ils ont parcouru 6 662 425 871 kilomètres, soit 166 000 fois le tour de la Terre. En moyenne, ils survivent 14,2 minutes, soit une durée probablement inférieure à la plupart des trajets quotidiens maison-boulot ou maison-lycée. Une preuve que PUBG Mobile est adapté à un usage mobile… sauf si vous êtes doués.