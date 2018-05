Le service permettant d'accéder à des jeux en streaming sur PS4 et PC va faire un plongeon dans le passé en accueillant des titres PlayStation 2. Nostalgie.

La nostalgie a le vent en poupe en ce moment et Sony, pas le plus impliqué des acteurs sur ce marché, a quand même envie de participer à la fête. À cet effet, la firme nippone entend inclure dès la semaine prochaine une dizaine de jeux PlayStation 2 dans son abonnement permettant d’accéder à un catalogue évolutif grâce à la magie du streaming. Le service, disponible sur PC et PlayStation 4, s’appelle le PlayStation Now et réclame 14,99 euros chaque mois à celles et ceux qui veulent en profiter. Aujourd’hui, la ludothèque revendique quand même plus de 600 productions.

La nostalgie emporte aussi le PS Now

D’après les informations fournies par le PlayStation Blog, la première salve de jeux PlayStation 2 comportera : Dark Cloud (2001), FantaVision (2000), Rogue Galaxy (2007), Arc the Lad : Twilight of the Spirits (2004), Dark Chronicle (2003), Okage : Shadow King (2001), Everybody’s Tennis (2007), Kinetica (2001), Wild Arms 3 (2003), Primal (2003), Forbidden Siren (2004) et Ape Escape 2 (2003). La sélection se compose majoritairement de RPG, soit des expériences à même d’en donner pour son argent — même si elles ne nous rajeuniront pas.

On notera quand même que ces douze jeux ne sont en rien des exclusivités du PlayStation Now. Elles peuvent d’ores et déjà être achetées séparément depuis le PlayStation Store de la PS4. Elles ont été remasterisées et disposent des fameux Trophées — récompenses à débloquer en fonction de ses prouesses — que les chasseurs apprécient tant. De toute évidence, d’autres devraient suivre à l’avenir pour gonfler toujours plus l’offre du PlayStation Now, couvrant trois générations de console.