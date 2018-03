Maxime Claudel - il y a 1 heure Pop culture

Après s'être montré très généreux en mars, que Sony réserve-t-il à ses abonnés PlayStation Plus en avril ? On découvre la sélection.

Sony a frappé très fort au mois de mars en offrant aux abonnés PlayStation Plus Bloodborne et Ratchet & Clank, deux exclusivités PlayStation 4 de poids. On guettait donc la prochaine sélection avec attention afin de voir si le constructeur japonais pouvait être aussi généreux deux mois d’affilée.

À l’arrivée, force et de reconnaître qu’il y a eu un effort remarquable : à partir du 3 avril, les joueurs auront la possibilité de découvrir Mad Max (PS4), Trackmania Turbo (PS4), In Space We Brawl (PS3), Toy Home (PS3), 99 VIDAS et Q*Bert Rebooted (PS4, PS3 et PSVita).

Mad Max en star de la sélection

Développé par Avalanche pour le compte de Warner Bros., Mad Max n’est autre que l’adaptation de la saga de films. Elle se matérialise par une expérience en monde ouvert nécessairement axée sur des courses-poursuites en plein désert.

De son côté, Trackmania Turbo est un jeu de course déjanté défiant les lois de la physique. Autant dire qu’il vaut mieux aimer les voitures avec cette liste d’avril.

À noter qu’il est encore possible de récupérer l’immense offre du mois de mars, composée de Bloodborne (PS4), Ratchet & Clank (PS4), Legend of Kay Anniversary (PS3), Mighty No. 9 (PS4 & PS3), Claire : Extended Cud (PS4 & PS Vita) et Bombing Busters (PS4 & PS Vita). Les intéressés ont jusqu’au 3 avril pour le faire.