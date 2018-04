Découvrez chaque semaine un jeu de société que nous avons sélectionné pour vous (avec amour et passion). Cette semaine, c'est Team Up qui est à l'honneur.

La manutention a toujours été une passion pour vous ? Ça tombe bien, voici Team Up. Au contraire, la manipulation de cartons vous horripile ? Essayez quand même Team Up, car c’est avant tout un très chouette jeu. Mais voyons donc pourquoi.

Nous sommes en présence d’un jeu coopératif, dans lequel tout le monde joue ensemble pour réussir au mieux le défi proposé.

Tout commence par une (mini-)palette posée au centre de la table. Un carton neutre s’y trouve déjà. Une grosse vingtaine d’autres boîtes sont à disposition, de formes et de tailles diverses. Chacune d’elles a un couvercle d’une des trois couleurs possibles : bleu, blanc ou rouge.

On pioche une carte. Celle-ci indique soit une forme de carton, soit une couleur. On prend une pièce correspondant à cette consigne et on la place sur la palette. Mais pas n’importe comment. Il existe quelques contraintes de pose à respecter.

Ainsi, le côté coloré doit toujours être le dessus du carton. Votre carton doit également en toucher au moins un autre déjà en place. Par contre il ne doit pas en « cloner » un, c’est-à-dire avoir deux faces identiques qui se touchent entièrement. Enfin, il ne doit pas dépasser de la palette et sa base ne doit pas reposer sur du vide. C’est tout.

On pioche les cartes les unes après les autres et on place les cartons correspondant de son mieux.

Dans quel but ? S’approcher de la perfection : une palette à cinq étages sans trou et sans rien qui dépasse. Attention cependant, car si on pioche une carte et qu’il est impossible de poser un carton correspondant (parce qu’il n’y en a plus ou qu’il n’y a pas d’emplacement possible), on la garde de côté. Elle nous fera perdre des points en fin de partie.

La partie s’arrête quand toutes les pièces ont été posées. Ou quand la pioche de cartes est vide. Ou quand les joueurs le décident. Le score se calcule de la manière suivante :

cinq points par étage complet ;

un point de moins pour chaque carton n’ayant pas été posé ;

encore un point de moins pour chaque carte mise de côté.

Si vous parvenez à vingt-cinq points, bravo, vous avez réussi le score parfait. Sinon, recommencez !

Pourquoi c'est bien Pourquoi c’est bien

En toute honnêteté, nous étions un peu dubitatifs avant d’essayer Team Up. Mais après notre première partie, nous en avons enchaîné une deuxième, puis une troisième… pour finalement se rendre compte que ce casse-tête est extrêmement plaisant à pratiquer.

Car oui, il s’agit autant d’un casse-tête que d’un jeu. Nous sommes ici à la frontière des deux disciplines.

Toujours est-il que jouer à Team Up est vraiment agréable et reposant. Sauf pour les neurones.

Plusieurs modes de jeu sont possibles. Le plus simple, seul ou en équipe, pour parvenir au meilleur score. Si vous disposez de plusieurs boites, vous pouvez même y jouer en duplicate, en plaçant les cartes dans le même ordre grâce aux numéros qui y figurent. C’est également grâce à ces numéros que vous pourrez essayer le mode challenge, en jouant et rejouant la même séquence plusieurs fois et tenter de battre votre record.

Un jeu agréable et reposant, sauf pour les neurones

Son matériel, doux et chaleureux, tout en bois, contribue également au plaisir de jeu.

Bref, Team Up propose une expérience très plaisante, à la limite du jeu de société et du casse-tête. Son matériel très agréable à manipuler et l’extrême simplicité de ses règles en font un jeu parfait à pratiquer avec ses enfants ou pourquoi pas ses grands-parents.

Si vous y avez déjà joué, n’hésitez pas à indiquer votre meilleur score en commentaire. Seize de notre côté… pas parfait, mais pas si mal quand même !

Team Up est un jeu de Hadi Barkat et Sébastien Pauchon

Illustré par Katie Burk, Florian, Felix et Lucas

Édité par Helvetiq

Pour 1 à 4 joueurs à partir de 7 ans

Pour des parties d’environ 20 minutes

Au prix de 27,00 € chez Philibert

Les liens de cet article sont affiliés : si vous trouvez votre bonheur grâce à nous, nous touchons une petite commission. On vous explique tout ici.