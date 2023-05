Vous aimez les jeux d’enquêtes, mais ils sont souvent trop longs et demandent trop d’investissement ? Alors essayez Enquêtes Express, notre jeu de société, court et accessible, de la semaine.

C’est quoi le jeu de société Enquêtes Express ?

Au travers de trois enquêtes aux thématiques totalement différentes, vous récoltez dans un premier temps un maximum d’informations, pour ensuite les partager avec les autres joueurs, puis parvenir à répondre aux questions et ainsi résoudre l’affaire.

Accessible à partir de 10 ans, pour 2 à 6 joueurs, c’est un jeu d’enquête court et accessible, qui se joue en famille ou entre amis, pour des parties de 30 minutes au grand maximum.

Édité par Blam, Enquêtes Express est un jeu d’Antonin Boccara, illustré par Claire Conan, Eliot Trouttet et Audrey Vellard, et commercialisé au prix de 15 € chez Philibert.

Comment jouer à Enquêtes Express ?

Installation des cartes

Une fois l’enquête choisie, parmi les trois proposées dans la boîte (les contes, la mythologie ou le cirque), la mise en place est extrêmement rapide.

On commence par lire la courte présentation de l’affaire et la liste des différents suspects. On étale ensuite sur la table, face cachée, les différentes cartes relatives à cette enquête.

On lance un minuteur de 5 minutes, et la partie commence.

Source : Blam

Les règles du jeu d’Enquêtes Express

Une partie se déroule en deux phases.

Durant la première, les joueurs disposent de 5 minutes, chacun dans son coin, pour lire et observer le plus possible les cartes étalées devant eux. Il peut s’agir du témoignage d’un personnage, d’une lettre, d’un extrait de journal, etc., ou simplement d’une image où chaque détail peut avoir son importance.

Mais attention à ne pas aller trop vite tout de même, puisqu’il faut retenir toutes ces informations : une fois consultée, la carte est à nouveau remise face cachée au centre de la table.

Évidemment, les autres joueurs peuvent regarder les mêmes cartes que vous, mais le minuteur défile vite, et on n’arrive généralement pas à toutes les voir et à tout retenir.

Source : Blam

D’autant plus que certaines cartes nous sont interdites. Ainsi, le recto de chacune d’elles dispose d’une épingle colorée, et chaque joueur n’a pas le droit de regarder les cartes d’une de ces couleurs. Même si on retourne toutes les autres, il nous manque quoi qu’il arrive des informations.

La seconde phase commence quand le minuteur s’est écoulé. Les joueurs échangent alors ce qu’ils ont vu, ce qu’ils ont retenu, et ce qu’ils pensent avoir compris de l’histoire, des liens entre les personnages, du coupable potentiel, etc.

Puis, l’assemblée répond à une série de questions, et plus il y a de réponses trouvées, plus l’enquête est couronnée de succès. Deux indices peuvent être utilisés si jamais vous êtes bloqués.

Nous n’entrons évidemment pas dans le détail de chaque enquête pour ne pas vous gâcher la surprise.

Pourquoi jouer à Enquêtes Express ?

Enquêtes Express est un jeu efficace

Même s’il nous a été chaudement recommandé, nous étions un peu dubitatifs à l’idée d’un jeu d’enquête en moins de 30 minutes. Grand bien nous en a pris de l’essayer, puisque nous avons passé de très agréables moments à chaque partie.

Source : Blam

Évidemment, on est loin des gros jeux d’enquête à succès, Detective en tête. Ces derniers sont souvent longs, avec des affaires compliquées, aux ramifications nombreuses. Bref, difficiles d’accès.

C’est tout l’inverse d’Enquêtes Express, et on est ici plus proche de la gamme Decktective, mais en plus court encore. Les 30 minutes annoncées sur la boîte sont même très larges, comptez en plutôt une vingtaine.

Grâce à cette courte durée, aux règles simplissimes et aux thématiques légères, rien de gore ou de sordide dans les enquêtes, le jeu se pratique parfaitement bien en famille, avec des enfants. Mais il reste tout aussi intéressant entre adultes, configuration dans laquelle nous y avons joué. Nous vous conseillons simplement de vous limiter à quatre joueurs, à plus nombreux c’est un peu le bazar et moins intéressant.

Malgré cela, le travail d’enquête est bien présent, tout ne coule pas de source, il faut envisager plusieurs possibilités avant de trouver la bonne… ou pas. Quelques fausses pistes sont même présentes pour semer le doute.

Un jeu d’enquête original et collaboratif accessible à tous

C’est bien évidemment cette nécessité de partager les informations recueillies entre les joueurs qui constitue l’atout majeur du jeu. Même si quelques idées émergent après la première phase, l’ensemble reste quoiqu’il arrive plutôt nébuleux. On ne se souvient pas de tout, des détails nous échappent, et surtout il nous manque certaines informations. Et c’est à force de discussions, d’hypothèses et d’indices croisés que le puzzle s’assemble peu à peu. Jusqu’au déclic où tout, ou presque, devient clair.

Au-delà du fait qu’il n’y ait que trois enquêtes dans la boîte (on croise les doigts pour que d’autres arrivent rapidement), nous n’avons pas grand-chose à reprocher au jeu. Le seul détail qui a dérangé la plupart des personnes autour de la table vient des têtes des personnages humains. Alors que le reste des illustrations sont plutôt réussies et jolies, leurs visages sont plutôt ratés, trop caricaturaux, voire presque vulgaires. Cela n’enlève rien à la qualité du jeu, mais c’est un choix de direction artistique un peu curieux.

Bref, si vous cherchez un jeu d’enquête orignal, facile d’accès, pour y jouer autant en famille qu’entre amis, avec des parties courtes et rythmées, Enquêtes Express devrait assez probablement vous satisfaire. Et si vous doutez encore, l’éditeur a eu la bonne idée de proposer une affaire de démonstration à télécharger sur son site. Le concept a clairement fait mouche de notre côté, et nous sommes impatients de découvrir la suite.

En bref Enquêtes Express Voir la fiche 15 € sur Philibert On a aimé L’obligation de partager les informations… et le déclic qui s’en suit (ou qui devrait 😅)

Un jeu d’enquête accessible

Des parties courtes pour toute la famille On a moins aimé Les têtes des personnages humains

Seulement trois enquêtes dans la boîte, on veut en faire d’autres

