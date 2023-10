Dans la grande clairière, les cuisiniers s’affrontent autour de la marmite. Saurez-vous préparer la meilleure soupe dans Potage Sauvage, notre jeu de société de la semaine ?

C’est quoi, le jeu de cartes Potage Sauvage ?

Chacun ajoute des ingrédients à la soupe : fruits, légumes, insectes, et même vieilles godasses. Mais c’est seulement celui ou celle qui remplit la marmite qui a le droit de la manger… encore faut-il en avoir envie.

Accessible à partir de 8 ans, pour 2 à 5 joueurs, c’est un jeu de plis facile à prendre en main, mais pas dénoué d’originalité et d’intérêt, et dont les parties durent une trentaine de minutes.

Édité par Iello, Potage Sauvage est un jeu de Reiner Knizia, illustré par Jérémie Fleury, et commercialisé au prix de 17,90 € chez Philibert.

Comment joue-t-on à Potage Sauvage ?

Mise en place

La mise en place est simple et rapide.

Chaque joueur reçoit le même ensemble de 5 cartes de recette, puis on distribue aléatoirement 13 cartes d’ingrédient à tout le monde. Il y a des fruits, des légumes, des insectes, même des déchets dégoûtants, et chaque carte a une valeur comprise entre 1 et 5.

Et voilà, c’est tout.

Une partie à trois. // Source : Iello

Après la distribution, mais avant de commencer à jouer, chacun doit choisir une de ses recettes. Elles vont déterminer les points remportés à la fin de cette manche. On choisit donc en fonction des cartes qu’on a reçues, et des recettes dont on dispose encore : à la fin de la manche, la recette est remise dans la boîte, on ne peut pas préparer deux fois la même dans une partie en cours.

Déroulement d’une partie

Comme dans tous les jeux de plis, la première carte jouée par le premier joueur détermine la couleur demandée pour le reste du pli. À son tour, si on a au moins une carte en main de cette couleur, on doit en jouer une. Dans le cas contraire, on joue une carte de n’importe quelle couleur.

Mais il y a une exception : dès qu’un déchet est ajouté à la soupe, elle est de toute façon ratée, et on peut donc y jouer ce qu’on veut. On n’est plus contraint par la couleur demandée.

Chaque fois qu’une carte est ajoutée, on annonce à haute voix la somme des valeurs des cartes. Car, contrairement à un jeu de plis classique, ce n’est pas la plus grande valeur qui ramasse le pli, mais le joueur qui atteint au moins 10 points.

Quelques ingrédients de chaque type dans cette main. // Source : Iello

On peut ainsi faire plusieurs tours de table sur un seul et même pli. D’autant qu’il existe des cartes spéciales qui valent 0 point, et d’autres qui font même retomber la somme totale à 0 !

Quand un joueur atteint 10 points, il ramasse le pli en cours, et en commence un autre. La manche s’arrête dès que quelqu’un doit jouer, mais que sa main est vide.

Chacun compte alors ses points selon la recette sélectionnée en début de manche. Elles rapportent des points positifs ou négatifs selon les cartes qu’on a réussi à récupérer. Certaines valorisent les bons ingrédients, d’autres les déchets, etc.

On joue ainsi cinq manches, et le plus gros score remporte la victoire.

Pourquoi jouer à Potage Sauvage ?

Potage Sauvage n’est pas un jeu tout récent, puisqu’il est sorti pour la première fois en 2002 (et 2005 en français sous le nom de Chaud Devant). Mais nous profitons de sa réédition pour vous le présenter.

La boîte de jeu. // Source : Iello

Premier bon point, là où les jeux de plis proposent souvent un design des plus simplistes, avec de gros chiffres et des aplats de couleurs, Potage Sauvage est paré d’illustrations du plus bel effet. C’est mignon comme tout, c’est beau, c’est coloré.

Mais ça, c’est la cerise sur le gâteau, car ce qu’on attend avant tout d’un jeu de cartes de cette sorte, c’est une mécanique simple, mais intelligente et addictive.

Soyons clair, Potage Sauvage n’est pas le meilleur jeu de plis au monde. Cette place est déjà occupée par Jekyll vs Hyde pour jouer à deux, The Crew pour jouer en coopératif, et surtout Niet… qui n’est malheureusement plus édité en français.

Il n’empêche qu’il amène avec lui plusieurs originalités bienvenues : des manières différentes de marquer des points, selon les recettes choisies par les joueurs, et surtout les plis qui ne sont pas remportés par la carte de plus grosse valeur.

Le tempo s’en trouve complètement chamboulé. On est ici dans un jeu clairement opportuniste, nettement moins tactique que ce à quoi le genre nous a habitués. Difficile ici d’établir une vraie stratégie, et presque inutile de compter les cartes, d’autant qu’elles ne sont pas distribuées, et qu’on peut poser n’importe quelle couleur quand la soupe est ratée.

Si cela peut rebuter les aficionados du genre, il faut tout de même noter que le jeu n’en reste pas moins très agréable à pratiquer. C’est simple, rapide, on peut essayer d’entourlouper ses adversaires, et parfois on se fait avoir à son propre jeu. Enfin, et surtout, c’est un très bon jeu pour faire découvrir le genre à des novices.

Quelques cartes en jeu. // Source : Iello

Sans rentrer dans le club très fermé des meilleurs jeux de plis, Potage Sauvage propose plusieurs mécaniques originales lui permettant de sortir du lot. C’est un jeu malin, rapide, aux règles très simples, mais qui a ce petit truc en plus qui fait qu’on a envie d’y revenir. Les experts du genre ne s’y ennuieront pas, tandis que les novices n’y seront pas perdus.

En bref Potage Sauvage Voir la fiche 17,90 € sur Philibert On a aimé Un jeu de plis avec une mécanique originale

Facile d’accès et parties courtes

Très chouettes illustrations On a moins aimé Le hasard très présent

Pas terrible à deux joueurs

