Mais quand débarquera sur nos écrans la quatrième saison de Rick et Morty ? Alpagué par un fan quelque peu impétueux, Dan Harmon, co-créateur du programme, a avoué qu'aucune suite du dessin-animé n'a été commandée. Laissant les aficionados aussi perplexes que désabusés...

Stupeur et tremblements dans la sphère sérielle, précisément cartoonesque : Dan Harmon, co-créateur de la fiction Rick et Morty, a admis sur Twitter que personne n’avait commandé de quatrième saison.

La déception est proportionnelle à la surprise. En effet, la saison 3, arrivée sur nos écrans après quasiment un an et demi d’attente, se relevait d’un cru exceptionnel — sans oublier qu’elle s’achevait sur un coup de théâtre, garantissant dès lors aux spectateurs une suite. Sauf que depuis ledit coup de théâtre époustouflant, diffusé le 1er octobre dernier sur la chaîne Adult Swim, aucune nouvelle fournée d’épisodes n’a été annoncée. Une absence de communication qui n’a pas manqué d’agacer les fans les plus fervents, n’hésitant alors plus à directement s’adresser aux showrunners sur les réseaux sociaux pour obtenir des réponses.

C’est ainsi que Dan Harmon, poussé dans ses derniers retranchements par un internaute, a déclaré sans langue de bois : « Je comprends, c’est un sujet difficile. D’un côté, c’est un vrai défi, surtout lorsqu’on est paralysé par l’alcoolisme, d’écrire une série qui n’a pas été commandée par une chaîne. D’un autre côté, penser que des fans comme vous vont en payer le prix… je veux dire… Je vais me reprendre un verre. »

I hear ya, tough spot. On one hand, it can be challenging, especially with crippling lazy alcoholism, to write a show that hasn’t been ordered by a network. On the other hand, the thought that fans like you pay the price…I mean…I’m gonna grab a drink https://t.co/mvn9nthxCE

— Dan Harmon (@danharmon) March 17, 2018