Marre du divertissement mainstream sur YouTube ? Tous les mois, Numerama vous propose cinq chaînes YouTube originales, ludiques et forcément passionnantes.

YouTube est une vraie caverne d’Ali Baba, à tel point qu’il est difficile de s’y retrouver. De ce constat, nous avons pris la décision de publier chaque mois une sélection de cinq chaînes à suivre. Cette liste est bien sûr très subjective, puisqu’elle est le fruit de nos découvertes et de nos préférences.

Mais pas question de sélectionner tout et n’importe quoi.

Nous ne citons que les chaînes qui se démarquent tant sur le fond que sur la forme. De plus, il s’agit de proposer celles qui sont accessibles aux francophones : nous ne retenons donc que celles dans lesquelles les vidéastes s’expriment en français (ou, à défaut, celles où personne ne parle — c’est l’exception).

YouCook YouCook

2018 est là et peut-être avez-vous pris certaines bonnes résolutions pour la nouvelle année, comme apprendre à cuisiner ? Plus facile à dire qu’à faire, mais si vous avez envie de vous lancer, vous pouvez peut-être démarrer en suivant la chaîne YouCook. Animée par trois amis, elle propose des recettes variées, en fonction des saisons, de votre temps et de votre niveau en cuisine.

La chaîne est bien organisée : vous n’avez que 15 minutes pour cuisiner ? Alors il y a une playlist qui vous attend ? Vous avez jusqu’à une demi-heure ? Une heure ? Plus ? Vous trouverez votre bonheur. Vous pouvez également afficher une playlist pour les végétariens, vous focaliser sur une région du monde, un plat en particulier (comme un dessert) et découvrir des astuces de chef (ou presque).

Techniques Spatiales Techniques Spatiales

On parle beaucoup d’espace mais que savez-vous des méthodes qui sont mises en œuvre pour franchir l’atmosphère ? Pour le savoir, vous devriez sans doute jeter un œil à la chaîne Techniques Spatiales. Si elle est encore peu fournie à l’heure où nous écrivons ces lignes, et si l’auteur a prévenu qu’il ne compte pas produire de vidéos en grande quantité, quelques contenus sont d’ores et déjà disponibles.

Le vidéaste a par exemple sorti un premier épisode s’intéressant aux flammes des fusées qui sortent des moteurs. Vous trouverez aussi une vidéo comparant le film Apollo 13 et la véritable mission spatiale qui a failli tourner à la catastrophe (vous savez : « Houston, on a un problème » !), ainsi qu’une série d’entretiens qui donnent la parole à des cosmonautes français, mais pas seulement.

Primum Non Nocere Primum Non Nocere

En latin, Primum non nocere est une locution signifiant qu’en premier lieu, il ne faut pas nuire. Elle sert notamment de boussole aux médecins et aux pharmaciens lorsqu’ils doivent traiter un patient. Sur YouTube, c’est le nom d’une chaîne. Mais pas n’importe laquelle, puisqu’il est question de… médecine. Et autant que possible, son auteur entend en parler « autrement ».

Comment ? En répondant à des questions que le public ne se pose généralement pas. En essayant de tordre le cou à certaines légendes urbaines médicales ou à de tenaces idées reçues. En offrant un point de vue différent sur un univers plutôt méconnu. Lancée il y a trois ans, la chaîne parle par exemple des bêtises que l’on entend sur le cancer, du régime, de l’automédication, du bioterrorisme ou encore de courbatures.

L'Instrumentarium de l'Insolite L’Instrumentarium de l’Insolite

Tout le monde sait ce qu’est un piano, un guitare ou une flûte. En revanche, savez-vous ce qu’est une guimbarde ? Une kora ? Un huluci ? Un waterphone ? À moins d’être spécialiste de musicologie, vous n’avez probablement aucune idée de quoi il s’agit. Enfin, vous avez certainement compris que ce sont des instruments de musique, mais vous ne savez ni leur forme, ni leur son.

Heureusement, il y a la chaîne de l’Instrumentarium de l’Insolite. Dédiée à l’organologie — nous vous laissons le temps de faire une recherche Wikipédia –, elle est animée par Létice, une altiste, violoniste et musicienne qui fait découvrir au public des instruments de musique étranges et méconnues. Et parfois, il arrive à Létice de manipuler elle-même certains de ces instruments pour en entendre le son.

Le Pionfesseur Le Pionfesseur

Ici à Numerama, nous aimons bien les jeux de société. Nous ne sommes évidemment pas les seuls. Il existe sur YouTube de nombreux vidéastes qui présentent sur leurs chaînes des jeux divers et variés avant de donner leurs avis. Mais avec Le Pionfesseur, l’approche est un peu différente puisqu’il s’agit d’analyser et de partager des réflexions sur ce hobby (sans oublier toutefois de présenter certains jeux !).

Sur sa chaîne, il sera question des party games, des différentes écoles dans le jeu de société, de la mécanique du bluff, du hasard ou encore des jeux abstraits. Des portraits sont aussi proposés, à commencer par celui d’Alex Randolph, présenté comme le père du jeu de société moderne. Et si vous ne savez pas quoi acheter comme boîte, Le Pionfesseur présente et critique certains jeux.

