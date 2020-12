La cérémonie des The Game Awards a été le théâtre d'annonces qui feront plaisir aux fans de jeux vidéo. Voici celles qu'on a retenues.

Chaque année, la cérémonie des The Game Awards récompense les jeux vidéo qui ont marqué les esprits ces derniers mois — à la manière des Oscars pour les films. Le show est aussi l’occasion de découvrir des nouvelles annonces. L’an dernier, Microsoft avait choisi cet événement pour dévoiler la Xbox Series X au public — une immense surprise à l’époque.

Il était bien évidemment difficile de rivaliser avec l’officialisation d’une nouvelle console, moins d’un an avant son lancement. L’édition 2020 des The Game Awards était moins bien armée pour marquer les esprits, même si quelques révélations valaient quand même le détour. On fait le point avec les cinq présentations à retenir.

Perfect Dark est de retour

En 2000, les propriétaires de la Nintendo 64 découvraient Perfect Dark, l’une des productions phares de Rare. Le rachat du studio par Microsoft n’aura pas permis à la saga de s’inscrire dans le temps, puisque Perfect Dark Zero, prologue lancé avec la Xbox 360, n’était pas aussi réussi. La licence aux accents futuristes va avoir droit à une nouvelle chance, sobrement baptisée Perfect Dark et développée par The Initiative — structure prometteuse assemblée par Microsoft. En tout logique, on l’attend sur Xbox Series S, Xbox Series X et PC, via le Game Pass.

The Callisto Protocol ou le Dead Space 2.0 ?

On connaît enfin les contours du premier projet en préparation chez Striking Distance, studio rattaché à PUBG Corp.. Il s’agira de The Callisto Protocol, une aventure solo mélangeant science-fiction et horreur. Les amateurs penseront forcément à Dead Space et ils auront raison : Glen Schofield, à la tête de Striking Distance, a créé et produit le survival-horror culte. Rendez-vous en 2022 pour ce titre qui s’articulera autour d’une colonie de prisonniers sur la lune morte de Jupiter.

Dragon Age s’offre un teaser, le futur Mass Effect aussi

BioWare doit se racheter après plusieurs déceptions : Mass Effect : Andromeda et Anthem. Le prochain épisode de la franchise Dragon Age sera-t-il le jeu de la rédemption ? Il y a un espoir. Après tout, Dragon Age : Inquisition avait été sacré jeu de l’année lors de la toute première édition des The Game Awards, en 2014. Dans le futur opus, il faudra sauver le royaume Thédas des forces du mal. Affaire à suivre au regard des détails encore rares.

Petit bonus : on a eu quelques secondes du futur Mass Effet. Pour le moment, il s’appelle The Next Mass Effect.

Vin Diesel sort les muscles pour Ark II

Celle-là, personne ne s’y attendait. Vin Diesel, acteur star des Fast & Furious, s’est prêté au jeu de la performance capture pour Ark II. Il prête ses traits au personnage prénommé Santiago, qui devra visiblement en découdre avec des dinosaures. Aura-t-il la carrure pour ? On connaît le passif du colosse à la voix grave.

Une nouvelle carte dans Among Us

Bien aidé par le confinement, Among Us est l’un des phénomènes de cette année 2020. Cette revisite du Loup-Garou a été récompensée par deux prix majeurs : meilleur jeu multijoueur et meilleur jeu mobile. À l’occasion de la cérémonie, les créateurs ont levé le voile sur une nouvelle carte : The Airship. Beaucoup plus élaborée et complexe que l’actuel (ce qui promet des parties encore plus pimentées), elle sera accessible à partir de début 2021.

