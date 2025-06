Lecture Zen Résumer l'article

Nacon a donné quelques précisions sur le casting de RoboCop: Rogue City – Unfinished Business. L’infâme robot ED-209 sera bien de la partie.

Film culte paru en 1987 et réalisé par Paul Verhoeven, RoboCop a marqué les esprits pour de nombreuses raisons. L’une d’entre elles est liée à sa violence assumée, laquelle n’épargne ni les membres du casting ni le public. Plusieurs séquences du long métrage sont donc choquantes. On pense à l’introduction, pendant laquelle le policier Murphy finit en charpie (avant de devenir le héros métallique). On pense aussi à ce moment où un robot bipède devient hors de contrôle et étrille un pauvre homme.

Le robot en question s’appelle le ED-209, pour Enforcement Droid 209. Dans le film RoboCop, il est présenté comme un prototype hyper prometteur, avec une technologie de sécurité capable d’assurer l’ordre dans les rues. Sauf que la démonstration ne va pas se passer comme prévu : alors que le ED-209 réagit illico quand une arme est pointée sur lui, il ouvre le feu pendant de longues secondes sur le cobaye, déchiqueté par la puissance invraisemblable du robot. Ce dernier sera sans surprise à l’honneur dans le jeu vidéo RoboCop: Rogue City – Unfinished Business.

Le robot effrayant du film RoboCop sera dans le prochain jeu vidéo

Dans un communiqué envoyé à la presse le 3 juin, Nacon a donné quelques précisions sur le casting de RoboCop: Rogue City – Unfinished Business, une aventure indépendante qui fait suite à la bonne adaptation RoboCop: Rogue City. Dans cette nouvelle aventure, RoboCop devra enquêter sur une sombre menace touchant l’OmniTower, un projet censé héberger les habitants du Vieux Détroit pour les protéger.

On croisera quelques têtes connues dans le jeu, comme Anne Lewis, la partenaire de RoboCop, ou encore le sergent Warren Reed. Le robot ED-209 sera de la partie, comme c’est le cas dans RoboCop: Rogue City, où il fait office de boss. Dans RoboCop: Rogue City – Unfinished Business, on pourra visiblement en prendre le contrôle le temps de quelques passages jouissifs — et gores comme dans la scène culte du film. Soit de quoi pimenter un peu plus le gameplay connu pour sa lourdeur, avec cette forte impression de diriger un tank. On pourra aussi incarner Murphy avant sa transformation.

Le robot ED-209 dans RoboCop: Rogue City // Source : Nacon

À noter que l’histoire inédite de RoboCop: Rogue City – Unfinished Business introduira de nouveaux protagonistes. On y affrontera Cassius Graves, leader d’un groupe de mercenaires, qu’il dirige « d’une main de fer ». Son bras droit se nomme Douglas Cole, qui offre ses services au plus offrant. On pourra par ailleurs faire la connaissance de Miranda Hale, ancienne scientifique de l’OCP qui assistera RoboCop avec ses connaissances. Dans RoboCop: Rogue City, on affrontait le frère d’un personnage du premier film.

