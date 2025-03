Lecture Zen Résumer l'article

[Deal du jour] Death Stranding 2: On the Beach est le nouveau jeu d’Hideo Kojima, le fameux animateur radio japonais (c’est sur sa page Wikipédia). Le jeu est prévu pour le 26 juin 2025.

Sorti en 2019 sur PlayStation 4, Death Stranding avait su créer la surprise et avait permis à Hideo Kojima de montrer ce que son nouveau studio, Kojima Productions, était capable. Fort d’un moteur graphique capable de belles prouesses, d’un casting quatre étoiles et d’un récit très kojimaesque, le jeu était une réussite sur tous les plans. Six ans plus tard, les aventures de Sam Porter Bridges ont une suite, dans la droite lignée du premier épisode. Voilà où la précommander au meilleur prix.

Death Stranding 2: On the Beach est prévu sur PlayStation 5 pour le 26 juin 2025, au prix de 79,99 €. Il est disponible en version physique au prix de 61,99 € sur le site de Carrefour. Le retrait en magasin, la livraison en point relais et la livraison à domicile sont gratuits.

C’est quoi, Death Stranding 2 ?

Death Stranding 2: On the Beach est un jeu vidéo développé par Kojima Productions et édité par Sony Interactive Entertainment sur PlayStation 5. Vous incarnez toujours Sam, protagoniste principal du premier opus, chargé de livrer des colis dans un monde dévasté à la beauté sauvage. Notre héros va entamer un nouveau périple pour empêcher l’extinction de l’humanité, décidément bien menacée. Nul doute qu’Hideo Kojima en a encore sous le coude niveau scénario pour prolonger son trip existentiel et métaphysique qui lorgne davantage vers la série B que du côté du film d’auteur.

Toujours est-il que malgré ses travers, Kojima à su imposer encore une fois son style de narration très particulier à une nouvelle saga, après plusieurs épisodes de Metal Gear. Que vous ayez compris, ou non, le premier Death Stranding ne devrait pas changer grand-chose pour ce nouvel épisode, qui s’accompagne pour la bonne occasion d’un casting incroyable. Outre le retour de Norman Reedus et Léa Seidoux, vous croiserez des têtes connues en la personne d’Elle Fanning, du réalisateur George Miller, ou encore de Troy Baker, la voix de Joel dans The Last of Us.

À ce prix, Death Stranding 2 vaut-il le coup d’être précommandé ?

Oui. En dehors du récit par moment too much, marque de fabrique de son créateur amoureux du cinéma d’exploitation, Death Stranding était un immense jeu. Nul doute que sa suite saura se hisser au même niveau, sinon davantage, en termes de frissons ressentis. La dernière bande-annonce de 10 minutes accompagnée de la musique mélancolique de Woodkid, créée pour l’occasion, montre la couleur. Le jeu s’annonce encore plus dense, épique et émotionnel que son prédécesseur.

À cela vient s’ajouter la puissance de la PlayStation 5, afin de proposer des décors et des environnements encore plus beaux, sublimés par une gestion de la lumière incroyable et une D.A de toute beauté. L’équipe de Kojima devrait proposer une suite à la hauteur des attentes. À voir le soin accordé à ses précédentes œuvres, il y a très peu de chances que Kojima livre une œuvre bâclée. L’animateur radio au planning surchargé a encore de jolies surprises en réserve.

Les points à retenir sur Death Stranding 2: On the Beach :

Le moteur graphique Decima Engine qui fait encore une fois des prouesses

La mise en scène de Kojima

George Miller dans un jeu vidéo

