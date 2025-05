Lecture Zen Résumer l'article

Les Cartographes, second roman de Peng Shepherd, est un thriller surnaturel débordant de charme. Désormais disponible en poche.

Si on vous dit que ce polar a du charme, on parle de ce type-là de charme : des cartes géographiques mystérieuses, une immense bibliothèque, de vieux livres, une société secrète, une pincée de fantastique, une enquête captivante et une héroïne attachante. Les Cartographes est le second roman de Peng Shepherd. Sorti au Livre de Poche en avril 2025, après avoir été édité par Albin Michel Imaginaire, il doit absolument se faire une place dans votre valise cet été. Ou dès maintenant dans votre bibliothèque.

Les Cartographes : une chasse au trésor… surnaturelle

Source : Livre de Poche

Nell et son père sont cartographes. S’ils ont longtemps eu une relation fusionnelle, une dispute les a brouillés pendant 7 ans. En cause ? Un carton rempli d’anciennes cartes qui semblent tout à fait anodines. Pourtant, son père va la faire virer de la bibliothèque pour cette découverte. Lorsqu’il est assassiné, Nell retombe sur une banale carte routière… qui est bien davantage que cela. Elle va devoir creuser, ce qui démarre une chasse au trésor urbaine.

On vous a promis du fantastique, et celui-ci est bien au rendez-vous, mais il prend une dimension surnaturelle finement saupoudrée. Nul besoin d’être déjà lecteur ou lectrice du genre : Les Cartographes est surtout un thriller où la réalité vacille peu à peu. Car si les cartes décrivent la réalité… pourrait-on aussi considérer qu’elles influencent à leur tour celle-ci ? Voire qu’elles peuvent faire œuvre de création ?

Comme dans Le Livre de M — son excellent roman post-apocalyptique –, Peng Shepherd questionne la nature même de la réalité, influencée par nos constructions mentales, sociales. Et de nouveau, ce n’est pas seulement l’histoire que l’on apprécie : Peng Shepherd crée des personnages vibrants, qui nous emmènent pleinement dans leur récit de vie. Ainsi, si l’écriture a tout d’un page-turner divertissant à souhait, l’ouvrage est également maîtrisé en profondeur dans ses émotions.

Les Cartographes est disponible à 10,90 € chez la FNAC ou auprès de votre librairie indépendante préférée.

