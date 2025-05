Lecture Zen Résumer l'article

Plus de 20 ans après leur première apparition au cinéma, Lilo et Stitch sont de retour sous une nouvelle forme : le live-action. Mais le dernier Disney vaut-il vraiment le déplacement dans les salles de cinéma ? Voici notre avis, garanti sans spoilers.

« Ohana signifie famille. Famille signifie que personne ne doit être abandonné, ni oublié. » Si vous avez grandi au début des années 2000, vous n’avez pas pu échapper à la déferlante Lilo et Stitch. Ce dessin-animé atypique, autour de l’amitié qui lie une jeune fille hawaïenne à un étrange extraterrestre bleu, revient désormais sur nos écrans en 2025.

Disney a ainsi décidé de le passer à la moulinette de ses adaptations live-action, comme Le Roi Lion, La Petite Sirène ou Blanche-Neige avant lui. Une réinterprétation très attendue par les fans, qui redoutent les retrouvailles avec leurs personnages préférés. Alors, Lilo et Stitch vaut-il réellement le coup d’œil ? Voici nos conseils si vous avez prévu de vous rendre dans les salles obscures.

Faut-il voir Lilo et Stitch si vous êtes fans du dessin-animé original ?

Malheureusement, non. Ou alors, vous prenez le risque d’être extrêmement déçus, tout comme l’autrice de ces lignes. Globalement, vous ne serez pourtant pas dépaysés puisque le live-action suit la trame du film d’animation, avec une introduction quasiment copiée collée au plan près et des lignes de dialogues identiques. Malheureusement, Lilo et Stitch se permet tout de même quelques infidélités au passage.

Alors, bien sûr, une adaptation réinterprète forcément certains éléments à sa sauce, c’est normal. C’est le principe même d’une adaptation et c’est ce qui permet à deux œuvres d’un même univers de pouvoir se répondre et se compléter. Toutefois, dans le cas de Lilo et Stitch, les trahisons sont tout de même nombreuses. Nous avons notamment levé les yeux au ciel plusieurs fois devant la réinterprétation du fameux monsieur à la glace sur la plage, qui tourne au ridicule, devant la transformation de Pleakley, petit ange queer parti trop tôt, et surtout face au personnage de Lilo.

Pleakley et Jumba, version humains, dans Lilo & Stitch (2025). // Source : Disney

Les fans du Disney de 2002 le savent bien : Lilo est une enfant bizarre, à l’humour décalé, qui a permis à des milliers de petites filles de se sentir représentées à l’écran, loin des princesses parfaites habituelles. Lilo, elle donne un sandwich au beurre de cacahuètes au poisson Doudou qui prédit la météo, elle blague sur le fait de faire souffrir ses harceleuses et elle possède Souillon, une peluche dont la tête a été envahie par une colonie de fourmis, selon elle.

Il faut donc avouer que cela fait mal au cœur de la voir réduite à une gamine qui fait juste des bêtises et qui rigole à de simples bruits de pets. Adapter, c’est une chose. Vider l’original de toute sa substance, c’en est une autre. Malheureusement, Lilo et Stitch tombe dans la deuxième catégorie, avec une seule consolation : au moins, le petit extraterrestre bleu reste mignon.

Faut-il voir Lilo et Stitch avec vos enfants ?

Heureusement, oui. Lilo et Stitch constitue un divertissement familial par excellence, dont l’ambiance estivale, aux magnifiques paysages hawaïens, colle parfaitement à l’atmosphère ensoleillée du moment. Compte tenu de l’histoire, parfois assez complexe à suivre, de la durée du film, de près de deux heures, et du design de certains personnages comme Jumba, qui peuvent effrayer les tout-petits, nous vous conseillons de faire découvrir Lilo et Stitch à vos enfants à partir de 6 ou 7 ans, en fonction des sensibilités.

Stitch reste trop mignon, même en 2025. // Source : Disney

L’humour, plutôt potache, ainsi que les mimiques du fameux alien, au design adorable, devraient ainsi les séduire sans aucun problème. Préparez-vous cependant à devoir leur acheter des peluches et des goodies Stitch à chaque anniversaire ou Noël pendant plusieurs années, au moins.

Faut-il voir Lilo et Stitch si vous cherchez un divertissement sans prise de tête ?

Oui et non. Lilo et Stitch n’est pas forcément un mauvais film : si vous souhaitez débrancher votre cerveau le temps de deux heures, en compagnie d’une mignonne créature, vous êtes parfaitement au bon endroit. Vous pourrez même parcourir les plages de sable chaud d’Hawaï, à défaut de pouvoir les visiter dans la vraie vie. Vous allez probablement être ému, rire à quelques reprises, ou au moins souffler du nez joyeusement, et vous pourrez vous laisser porter par le doux son du mot Ohana.

Les inséparables Lilo et Stitch. // Source : Disney

Cependant, les qualités de Lilo et Stitch s’arrêtent globalement là. Il ne faudra pas trop creuser l’histoire si vous souhaitez en garder la cohérence, et vous ne serez sûrement pas surpris par les rebondissements du récit, très prévisibles. Et si la jeune Maia Kealoha, qui trouve ici son premier rôle au cinéma, donne tout ce qu’elle peut, elle n’est malheureusement pas à la hauteur du personnage de Lilo.

Il faut dire que les dialogues qu’on lui donne à jouer sont d’une banalité abyssale et les autres protagonistes avec qui elle doit interagir ne sont pas forcément les couteaux les plus aiguisés du tiroir. Donc cela n’aide pas, on vous l’accorde. Mais si vous ne craignez pas de subir quelques scènes ridicules pour passer un bon moment, au cinéma, alors vous pouvez foncer voir Lilo et Stitch.

Le verdict 5/10 Lilo & Stitch (2025) Voir la fiche Il n’y a pas d’offres pour le moment On a aimé Stitch est très réussi

Un film très familial

La Présidente du Conseil, parfaite

Ohana, pour toujours On a moins aimé Une insulte au personnage de Lilo

Pleakley, à jamais dans nos cœurs

Des scènes ridicules

Une adaptation beaucoup trop lisse En tant que fan de la première heure du Lilo et Stitch original, j’attendais évidemment avec une grande impatience, et beaucoup de doutes, le live-action. Les premières images de Stitch m’avaient rassurée sur son design, toujours aussi adorable, donc j’étais plutôt confiante pour la suite. Malheureusement, Disney se prend les pieds dans le tapis de l’adaptation, pour proposer une réinterprétation vide et sans substance, qui transforme des personnages clés au passage, de Lilo à Pleakley. Reste un film familial, sans prise de tête, qui conviendra probablement davantage à des enfants qui découvrent Stitch pour la première fois, qu’à des fans absolus.

