Les jeux de société pour deux joueurs ont plus que jamais le vent en poupe. Retrouvez une sélection de nos favoris du moment.

Longtemps délaissés par les éditeurs, les jeux de société conçus spécialement pour deux joueurs connaissent depuis quelques années un véritable renouveau, porté par l’arrivée de titres remarquables. On pense bien sûr à 7 Wonders Duel, Patchwork, Sky Team, et bien d’autres.

Ce début d’année 2025 est particulièrement riche en jeux à pratiquer à deux. Nous vous en avions déjà proposé une première sélection à l’occasion de la Saint-Valentin, mais les nouveautés se sont enchaînées depuis à un tel rythme qu’il nous semblait indispensable de vous présenter une nouvelle sélection de nos coups de cœur.

Agent Avenue, bluffe-moi si tu peux

Agent Avenue est un jeu de course-poursuite sur fond d’espionnage, dans un quartier pavillonnaire américain des années 60-70. Chaque joueur incarne un agent infiltré, démarrant à l’opposé de son rival sur le plateau, avec un objectif clair : le rattraper avant d’être soi-même attrapé.

Le cœur du jeu repose sur une mécanique astucieuse : à chaque tour, un joueur propose deux cartes, l’une face visible, l’autre face cachée. Son adversaire en choisit une et en applique l’effet, tandis que le joueur actif applique l’effet de celle qui reste.

Agent Avenue, c’est LE jeu de bluff incontournable de cette sélection. Porté par une mécanique d’une simplicité redoutable, il installe un véritable duel psychologique entre les deux joueurs. Chaque décision devient un pari : il faut prendre des risques, essayer de lire dans le jeu de son adversaire, anticiper ses coups, et avoir un peu de chance pour remporter la traque.

Sous ses airs accessibles, le jeu cache une tension permanente, où chaque tour peut faire basculer la partie.

Et pour ceux qui en redemandent, un mode avancé vient enrichir l’expérience avec des équipements et des événements, apportant encore plus de surprises et de rebondissements à vos affrontements.

Agent Avenue est recommandé à partir de 8 ans, pour des parties d’environ 15 minutes.

Garden Rush, duel tactique et maraîcher

Dans Garden Rush, la guerre fait rage… entre nains de jardin ! Chacun retranché dans son propre potager, vous tentez de planter habilement des légumes pour constituer des formes précises, les récolter, et marquer un maximum de points. Un duel maraîcher plein de malice, où chaque choix compte.

À chaque tour, cinq légumes se présentent face à vous. Parmi eux, vous devez en planter un où bon vous semble sur votre grille, mais, si vous le placez dans la même ligne que celle d’apparition, vous pourrez le récolter deux fois. Une belle opportunité… ou pas, selon la situation.

La récolte, justement, obéit à des règles bien précises : carottes en ligne droite, tomates en zigzag, etc. Plus la forme est grande, plus elle rapporte de points. Le plateau est également parsemé de cases spéciales, offrant des bonus parfois décisifs.

Garden Rush est sans conteste le jeu le plus tactique de cette sélection. Derrière ses règles simples se cache une vraie profondeur stratégique, proche du jeu abstrait. Il faudra anticiper plusieurs coups à l’avance, composer avec l’aléa de la pioche, et savoir faire des concessions : parfois, une petite récolte bien placée vaut mieux qu’un grand plan irréaliste.

Un mode avancé ajoute encore un peu de sel à l’ensemble, avec des tuiles d’outils glissées parmi les légumes, pour enrichir les possibilités et corser les parties. Bref, un jeu futé, tendu et redoutable.

Garden Rush est recommandé à partir de 10 ans, pour des parties d’environ 30 minutes.

Mythicals, opportunisme et prise de risque

Même si le thème de Mythicals reste un peu flou, il a au moins le mérite de nous offrir un superbe bestiaire illustré, mettant en scène des créatures fantastiques et mythologiques à travers des cartes magnifiquement dessinées.

Côté gameplay, c’est un jeu de collection simple et malin. À chaque tour, vous prenez toutes les cartes d’une même couleur : soit parmi trois cartes fraîchement révélées de la pioche, soit parmi celles mises de côté aux tours précédents. Ces collections servent ensuite à acquérir des tuiles de points de victoire : plus la série est longue, plus elle rapporte… sauf si votre adversaire vous a pris la tuile sous le nez.

Petit twist aussi subtil que stratégique : si vous récupérez une carte identique (même couleur et même valeur) à une autre que vous possédez déjà, vous êtes obligé d’en « offrir » une à votre adversaire.

Si vous aimez la prise de risque, l’opportunisme et les petits calculs malins, Mythicals est clairement fait pour vous. Sa mécanique très accessible permet de lancer les premiers tours à un rythme soutenu. Mais rapidement, à mesure que les collections s’étoffent, la tension monte et les choix deviennent plus délicats.

On commence alors à peser chaque décision : quelles cartes prendre ? Faut-il risquer de piocher ou récupérer celles laissées de côté ? Les probabilités entrent en jeu, tout comme la lecture du jeu adverse. Et toujours cette question en toile de fond : vaut-il mieux viser plusieurs petites collections sûres, ou tout miser sur une grosse série, plus risquée, mais potentiellement bien plus lucrative ? Un joli mélange de tactique, d’intuition… et de psychologie.

Mythicals est recommandé à partir de 8 ans, pour des parties d’environ 15 minutes.

Sail, la coopération à son paroxysme

La couverture de Sail, petite boîte aux accents marins, donne immédiatement le ton. Cap sur l’aventure, à travers des mers pleines de dangers, avec un seul objectif : arriver à bon port. Dans ce jeu de plis coopératif, vous incarnez chacun un pirate engagé dans une campagne de six missions, chacune avec sa mise en place et ses défis spécifiques.

Le concept est simple : avancer ensemble votre bateau sur un petit plateau truffé d’obstacles (îles infranchissables et attaques de kraken) en jouant une carte chacun à son tour. Le résultat et l’éventuel effet déclenché dépendent de la combinaison des deux cartes.

Le tout sans pouvoir communiquer. Il faut alors lire entre les lignes, anticiper les intentions de son partenaire, et espérer que vos choix se complètent. Autant dire que c’est plus facile à dire qu’à faire.

Car Sail ne fait aucun cadeau. Dès le scénario d’initiation, la difficulté est au rendez-vous. Les règles, sans être nombreuses ou particulièrement complexes, demandent un petit temps d’adaptation. Mais une fois la machine lancée, les parties s’enchaînent, et avec elles l’apprentissage mutuel : comprendre comment joue votre partenaire, affiner la coordination, progresser ensemble. Ici, pas de place pour les exploits en solo : Sail est un pur jeu de coopération, exigeant, intense… et terriblement satisfaisant.

Sail est recommandé à partir de 11 ans, pour des parties d’environ 20 minutes.

