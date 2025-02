Lecture Zen Résumer l'article

Microsoft a donné quelques précisions sur la version PS5 de Forza Horizon 5. Le flamboyant jeu de course sera optimisé pour la PS5 Pro, ce qui préfigure des graphismes plus beaux que sur Xbox Series X.

Microsoft a récemment ouvert la boîte de Pandore en officialisant l’arrivée de Forza Horizon 5 sur PlayStation 5. En difficulté sur le marché des consoles, la firme de Redmond assume de plus en plus son costume de gros éditeur, ce qui le pousse à proposer ses licences ailleurs que dans son écosystème Xbox. Même sa Sainte Trinité, à savoir Forza, Halo et Gears of War, n’est plus intouchable.

Dans un communiqué publié le 27 février, Microsoft a partagé la date de sortie de Forza Horizon 5 sur PS5 — rendez-vous le 29 avril. L’occasion de faire un point sur les différents modes graphiques qui seront proposés sur la console de Sony, y compris sa déclinaison Pro. Et, a priori, la meilleure version console de Forza Horizon 5 sera bien disponible sur… PS5 Pro.

Oui, Forza Horizon 5 sera optimisé sur la PS5 Pro

« Sur PS5, Forza Horizon 5 proposera deux modes d’affichage : Performance (60 fps) et Qualité (30 fps) », lit-on. Soit exactement ce qu’on retrouve sur Xbox Series X. Le studio de développement ajoute : « Sur PS5 Pro, le mode Performance bénéficie d’une fidélité visuelle améliorée, tandis que le mode Qualité ajoute des reflets sur les voitures en ray tracing, aux courses et en mode libre ».

En somme, à moins que Playground Games et Microsoft aient volontairement opté pour un rendu de moins bonne facture sur PS5, afin de mettre en avant la Xbox Series X, Forza Horizon 5 sera encore plus beau sur PS5 Pro. On rappelle que le jeu de course, connu pour son contenu immense et son gameplay axé sur la liberté, est l’un des plus beaux disponibles à ce jour. Sur PS5 Pro, les gains pourraient être minimes, mais tout de même appréciables.

L’éventualité de voir Forza Horizon 5 encore plus joli sur PS5 Pro rappelle surtout que Microsoft ne propose plus la console la plus puissante du marché, alors que c’était le cas en novembre 2020. C’était même un argument fièrement brandi par l’entreprise. Ce constat ne va clairement pas aider Microsoft à vendre des Xbox, surtout si l’ensemble de son catalogue est concerné. Des titres comme Doom: The Dark Ages pourraient aussi profiter de la puissance supérieure de la PS5 Pro, constituant alors un aveu d’échec supplémentaire pour la marque américaine.

