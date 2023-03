L’épisode 3 de The Mandalorian est sorti et avec lui arrivent de nouvelles aventures pour nos héros. On retrouve le chasseur de primes et Grogu, mais aussi d’autres personnages, qui vont certainement à jouer un rôle très important cette saison.

C’est sur Coruscant, la planète-capitale de la galaxie, que l’on vient de retrouver un personnage particulier dans l’épisode 3 de la saison trois de The Mandalorian. Un personnage aperçu dans les deux premières saisons de The Mandalorian, et que l’on avait presque oublié. Non seulement il n’est pas mort, mais il joue un rôle clé dans l’épisode — ce qui préfigure un grand rôle dans l suite de la série.

Lorsque l’on redécouvre dans cet épisode, on peut le voir donner un discours, et pas des moindres : il se tient dans une salle comble, extrêmement chic, entourés de gens très importants. Pendant son allocution, l’intéressé fait référence à un moment important survenu dans l’épisode II, L’Attaque des Clones — et ce petit clin d’œil en dit long sur la suite de la série.

Attention, la suite de l’article contient des spoilers : lisez à vos risques et périls si vous n’avez pas encore vu l’épisode 3.

Attention, la suite de l’article contient des spoilers. // Source : Numerama

Une référence au film L’Attaque des Clones

C’est donc le Dr Pershing qui fait son retour dans cet épisode. Le scientifique travaillait dans les précédentes saisons pour le compte de Moff Gideon, un ancien officier de l’Empire galactique qui a su garder le contrôle de certaines troupes. C’est le Dr Pershing qui avait mis une prime sur la tête de Grogu, et donc par son entremise que Din Djarin (le Mandalorien) et Bébé Yoda se sont rencontrés.

Dans cet épisode, il raconte que grâce au « programme Amnistie », il est toujours en vie. « Beaucoup d’entre nous ont dû travailler pour l’Empire. Mais la Nouvelle République nous a accordé une nouvelle chance », précise-t-il. Il est ici question d’un programme de réinsertion d’anciens soldats et scientifiques ayant collaboré avec l’Empire, que ce soit de plein gré ou de force. Le programme leur permet de commencer une nouvelle vie (et peut faire penser à ce que les États-Unis ont réalisé à la fin de la Seconde Guerre mondiale avec des scientifiques allemands).

Dans son discours, le Dr Pershing parle de ses recherches, qui portaient sur le clonage. Il assure qu’elles auraient été « détournées de façon cruelle et inhumaine par un individu prêt à tout pour s’approprier le pouvoir grâce à la technologie du clonage », mais que ses intentions initiales étaient bonnes.

Le Dr Pershing en plein discours dans The Mandalorian. // Source : Disney+

Plus précisément, il travaillait sur une technique spéciale, aux accents eugénistes. « Grâce aux innovations des Kaminoens, nous savons qu’on peut cloner un individu à partir d’un brin d’ADN. J’explorais la possibilité de combiner divers brins pour créer des répliques incorporant les meilleurs attributs des deux donneurs. »

C’est cette mention des Kaminoens qui est clé ici, car ce n’est pas la première fois que l’on entend parler de la planète Kamino et de ses habitants. La première fois, c’était dans la prélogie, avec le film L’Attaque des Clones. Les Kaminoens sont alors présentés comme d’excellents cloneurs — ce sont d’ailleurs eux qui fournissent à la République son armée de clones, grâce à laquelle elle remporte une bataille contre des séparatistes dans le film.

Le passage sur Kamino, avec les cloneurs, dans l’épisode II de la prélogie, L’Attaque des Clones. // Source : Lucasfilm

Le fait que le Dr Pershing en reparle dans l’épisode du Mandalorian n’est donc pas anodin, d’autant plus que le scientifique compte bien continuer ses recherches. Bien que ses plans semblent être contrecarrés à la fin de l’épisode, on ne peut s’empêcher de se demander ce à quoi ces travaux pourraient mener.

Dans les précédentes saisons, le Dr Pershing utilise du sang de Grogu et l’injecte à des cobayes, dans une tentative de leur conférer des pouvoirs avec la Force. Les expériences qu’il mène sont, heureusement, infructueuses. Mais on ne peut s’empêcher de se demander si ces travaux de clonage pourraient, à terme, être utilisés pour créer des armées de clones, comme les Kaminoens le faisaient — mais avec des soldats dotés du pouvoir des Jedi. Une perspective peu rassurante.

Si vous avez aimé cet article, vous aimerez les suivants : ne les manquez pas en vous abonnant à Numerama sur Google News.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.