Lecture Zen Résumer l'article

Baldur’s Gate 3 tire sa révérence. L’ultime gros patch du meilleur RPG de ses dernières années vient d’arriver. L’occasion d’apporter une dernière salve de fonctionnalités au titre.

Toutes les bonnes choses ont une fin. Ce mardi 15 avril 2025, une page s’est tournée dans l’histoire de Baldur’s Gate III, avec l’arrivée à la fois attendue et redoutée du huitième grand patch du jeu vidéo développé par le studio belge Larian. Attendue, car celui-ci apporte beaucoup de nouveautés, mais redoutée, puisqu’il s’agit du tout dernier. Maintenant, Larian Studios va pouvoir se focaliser sur un autre projet.

Une dernière grande mise à jour en guise d’adieu, finalement, qui se reflète un peu dans le message d’accompagnement laissé par le studio : « Nous avons raconté nos histoires comme nous le voulions, nous avons fait de notre mieux pour les rendre percutantes et captivantes ». Un pari réussi, et de quelle manière : salué par le public et la critique, le jeu a remporté une ribambelle de récompenses, dont le titre de jeu de l’année.

👉Lire notre critique de Baldur’s Gate III, un jeu pour les baldur à cuire

T’as pas… une gueule… de porte-bonheur… // Source : Larian Studios

Cet ultime patch est le dernier à introduire de la nouveauté. « Cela signifie que nous n’ajouterons pas de nouveau contenu narratif ni de changements significatifs aux scénarios, aux personnages d’origine ou aux compagnons ». De fait, Baldur’s Gate III aura reçu presque deux ans de suivi de la part de Larian, après la sortie du titre en août 2023, dont cinq patchs de contenus en 2023, deux en 2024 et ce tout dernier.

En réalité, le studio ne lâche pas encore tout de suite la bride. Les équipes restent encore mobilisables pendant quelque temps pour régler d’éventuels bugs mineurs qui sont susceptibles de surgir après le déploiement du patch 8 ou pour des soucis plus anciens qui n’auraient jusqu’à présent pas été décelés. On compte à ce stade une trentaine de correctifs déployés en un peu moins de deux ans.

Pour aller plus loin Baldur’s Gate 3 : nos 11 conseils pour vivre une aventure tranquille

Quelles nouveautés dans ce patch 8 de Baldur’s Gate III ?

Cross-play et progression croisée

Vous pouvez maintenant lancer des sessions en multijoueur sans que la plateforme (PC, Mac, Xbox et PlayStation 5) ne soit une barrière. Le cross-play est enfin là. En outre, Larian ajoute la progression multiplateforme.

12 nouvelles sous-classes sont ajoutées

Que serait un jeu de rôle sans les classes ? Chaque voie existante vient de récupérer une spécialisation en plus — une sous-classe.

Dans le détail :

Barbare – Path of the Giant

Barde : College of Glamour

Clerc : Death Domain

Druide : Circle of Stars

Guerrier : Arcane Archer

Moine : Way of the Drunken Master

Paladin : Oath of the Crown

Rôdeur : Swarmkeeper

Roublard : Swashbuckler

Magicien : Bladesinging

Ensorceleur : Shadow Magic

Occultiste : Hexblade

Un mode photo

C’est une fonctionnalité plutôt courante dans les jeux vidéo et elle était espérée et réclamée depuis longtemps par les joueurs et les joueuses. Cela faisait d’ailleurs des mois qu’elle était promise.

Écran partagé sur Xbox Series S

Mise à jour de la boîte à outils pour les mods

Vous aimez faire n’importe quoi sur Baldur’s Gate III grâce aux mods ? Vous allez pouvoir vous montrer encore plus créatif.

Bugs corrigés et améliorations

Le patch 8 est aussi l’occasion de boucler une livraison importante de correctifs sur la jouabilité, les combats, les mods, les performances, les options, les scripts, l’animation, la modélisation, l’interface utilisateur, les sons, les cinématiques, les textes du jeu, le multijoueur, la stabilité et l’équilibrage. Le détail se trouve sur le site de Larian.

Pour aller plus loin Faudra-t-il attendre 25 ans pour une suite de Baldur’s Gate 3 ?

Découvrez les bonus Numerama+ + rapide, + pratique, + exclusif Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l'I.A, contenus exclusifs et plus encore. Découvrez les nombreux avantages de Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Toute l'actu tech en un clin d'œil Ajoutez Numerama à votre écran d'accueil et restez connectés au futur ! Installer Numerama