Lecture Zen Résumer l'article

Dans Baldur’s Gate 3, il est possible d’avoir un rapport sexuel avec un ours, ou plutôt avec un druide capable de se transformer en ours. Une scène qui a fait grand bruit, dont on peut désormais découvrir les coulisses.

Vous n’êtes peut-être pas sans savoir qu’il est possible d’avoir une relation sexuelle avec un ours dans Baldur’s Gate 3. Ou plutôt, avec un druide capable de se transformer en ours. Très partagée sur les réseaux sociaux ou encore sur YouTube (plus d’un million de vues pour cette vidéo, par exemple), cette séquence a fait grandement parler. Mais quelle est son origine ? Scénariste en charge des romances pour Larian Studios, Baudelaire Welch est revenu sur ce « gag » devenu « un moment charnière » du RPG.

Beaudelaire Welch, qui était membre de la communauté Baldur’s Gate 3 quand le jeu était disponible en accès anticipé, a évoqué le cas de l’ours à l’occasion d’une conférence. Ses propos sont cités par Eurogamer dans un article publié le 11 juillet 2024. À son arrivée au studio, le personnage Halsin — le druide qui se transforme en ours, donc — n’avait pas encore d’ambitions sentimentales. Tout était à faire et Beaudelaire Welch a trouvé de l’inspiration dans les fanfictions qui imaginaient Halsin en « daddy Halsin », soit un personnage particulièrement viril, dominant et sexy.

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

La scène de l’ours dans Baldur’s Gate 3, entre gag et fantasmes de la communauté

Pour certains, Halsin était vu comme un objet de fantasmes, ce qui a pu nourrir l’imaginaire de Beaudelaire Welch (qui avait écrit une fanfiction sur Astarion, un autre personnage très apprécié de Baldur’s Gate 3). Toutefois, le rapport sexuel avec l’ours n’est venu qu’après. « C’était à l’origine un gag qui se déroulait en hors-champs, dans une autre scène que j’avais suggérée », avoue Beaudelaire Welch. Mais Swen Vincke et John Corcoran, qui ont écrit Halsin, ont trouvé l’idée brillante.

Beaudelaire Welch ne pensait pas que cette blague allait rencontrer un tel enthousiasme. D’où sa fierté : « J’admire le fait qu’un gag — une scène de sexe où un personnage se transforme en ours — soit perçu comme, ‘Oh, c’est vraiment cool et fun, allons-y’. C’est une attitude positive que nous avons toujours eue chez Larian. » Pour les développeurs de Baldur’s Gate 3, ce fut bien évidemment un moyen de mettre à l’honneur l’immense passion de la communauté, de se nourrir de leurs contributions et/ou suggestions pour agrémenter leur jeu. « Cette scène s’apparente à un moment charnière dans l’histoire des jeux vidéo, où la communauté de fanfictions n’est pas simplement une sous-culture, mais constitue un public majoritaire, pris en considération pour une scène et le jeu dans son ensemble », se félicite Beaudelaire Welch.

La scène de sexe avec un ours dans Baldur’s Gate 3. // Source : Capture YouTube

Il ne faut pas occulter non plus ce que représente Halsin en tant que symbole d’inclusivité et de représentation de la communauté LGBTQIA+. Sur ce point, Beaudelaire Welch rappelle : « Larian offre une séquence incroyable qui devient un marqueur d’identité pour la communauté gay — le gay ‘bear’ devient littéralement un ours (au cas où vous n’auriez pas fait le rapprochement). » Ainsi, comme le rappelle l’association Les Ours de Paris, les « bears » représentent « des hommes gays qui ne correspondent pas aux canons habituels de la beauté masculine et d’un certain idéal gay en particulier, du fait d’être à la fois gros, poilu et barbu ». Ils peuvent trouver en Halsin une forme de représentation, exposée dans un jeu qui a remporté tous les suffrages en 2023.

À noter que la scène de sexe avec l’ours est allée jusqu’à inspirer les speedrunners, qui ont inventé la catégorie Bear%. L’objectif est simple : faire l’amour le plus rapidement possible avec Halsin. Le record actuel est de 21 minutes et 9 secondes.

Découvrez les bonus Numerama+ + rapide, + pratique, + exclusif Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l'I.A, contenus exclusifs et plus encore. Découvrez les nombreux avantages de Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+